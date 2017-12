Danielle Winits estrela última peça dirigida por Marília Pêra; confira as estreias de teatro

Depois do Amor

Última peça dirigida por Marília Pêra, com texto de Fernando Duarte, Depois do Amor (foto) mostra os diálogos entre Marilyn Monroe (Danielle Winits) e a estilista Margot Taylor (Maria Eduarda de Carvalho) nos bastidores do último filme estrelado pela diva. 60 min. 12 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 6ª (30). 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 60/R$70. Até 20/11.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS:



Algumas Histórias

A peça, livremente inspirada no livro ‘Memórias Substantivas’, de Tânia Carvalho, é uma homenagem ao ator e diretor Paulo José. Um jovem aprendiz, vivido por Bruno Fracchia (que divide a direção com Paula d’Albuquerque), apresenta a vida e a obra do artista. 55 min. 12 anos. Cia. Pessoal do Faroeste (40 lug.). R. do Triunfo, 301, metrô Luz, 3331-8943. Estreia 4ª (5). 4ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 26/10.

Das Águas do Pará

Com texto e direção de Jair Aguiar, a Cia. das Artes resgata a lenda folclórica do boto. A montagem traz a história com poesia e música, ressaltando cantigas da região do Pará. 70 min. 12 anos. Teatro Paiol Cultural (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Estreia sáb. (1º). Sáb., 21h30; dom., 19h30. R$ 26. Até 30/10.

Um Berço de Pedra

A peça reúne cinco textos de Newton Moreno que revelam mulheres dispostas a defender seus filhos em áreas de conflito ou em momentos históricos opressivos. Dir. William Pereira. 90 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 6/11.

Eu, Chaplin

A peça da Cia. Imperial do Brasil inspira-se livremente nas memórias de infância de Charles Chaplin, abordando o valor da arte e as angústias do artista, para refletir sobre arquétipos do inconsciente humano. 50 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 5ª (6). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 25/11.

O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu

Com texto de Jo Clifford e direção de Natalia Mallo, a peça traz a atriz Renata Carvalho interpretando Jesus. No monólogo, que apresenta histórias bíblicas sob uma perspectiva contemporânea, ela conjuga elementos da identidade como travesti para refletir sobre opressão e intolerância. 60 min. 18 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (6). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 5/11.

Há Sempre Algo Ausente que me Atormenta

Com texto de Marcelo Novazzi e direção de Miriam Palma (que também atua), a peça gira em torno da escultora francesa Camille Claudel, internada em um manicônio na França em 1932. A trama mostra seus questionamentos a respeito de sua vida, sua obra e seu relacionamento com Rodin. 60 min. Livre. Espaço Pauliceia Cultural (40 lug.). R. Arruda Alvim, 127, metrô Clínicas. Estreia dom. (2). Dom., 19h. R$ 20. Por tempo indeterminado. Inf.: fb.com/pauliceiacultural

Hoje É Dia de Maria – A Fábula Musical

Adaptação da obra de Carlos Alberto Sofredini por Francisca Braga, o musical traz Ligia Paula Machado como protagonista, em montagem lúdica e repleta de canções populares. 105 min. 12 anos. Teatro Cetip (627 lug.). R. Coropés, 88, Pinheiros, 4152-9370. Estreia 6ª (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 15O. Até 27/11.

Melancia

Primeira montagem da Cia. Monstro, mostra, em uma crítica à lógica de consumo, quatro artistas que têm o sonho de realizar uma obra cinematográfica de sucesso, mas, após tentativas fracassadas, resolvem apelar para a pornografia. Dir. Victor Mendes. 60 min. 18 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (30). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30.

Dom. (2), não haverá espetáculo. R$ 6/R$ 20. Até 30/10.

Normalopatas – Um Manifesto Pornochanchesco e Sombrio para o Brasil de um Futuro Possível

Inspirada em autores como Matei Visniec e Samuel Beckket, a peça da Cia. Àtropical, com texto e direção de Dan Nakagawa, acompanha as memórias de Metá, personagem que, desde a adolescência, sente a necessidade de abandonar as convenções ao seu redor. 100 min. 14 anos. Estação Satyros (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia sáb. (1º). Sáb., 23h59; dom., 18h. R$ 30. Até 27/11.

Nove em Ponto

Com texto de Rui Vilhena, a peça centra-se em um encontro entre dois casais, marcado para ocorrer na casa de um deles. A trama, contudo, desenrola-se em três versões, conforme diferentes horários de chegada. Com Bianca Rinaldi e Leonardo Vieira. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 5ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 10/11.

Peer Gynt

Adaptação de Gabriel Villela para o texto de Henrik Ibsen, a peça tem Chico Carvalho no papel de Peer Gynt, personagem que sai de sua vila para ganhar o mundo e encontra pelo caminho duendes, trolls

e ninfas. Mel Lisboa vive Solveig, par romântico do protagonista. 110 min. 14 anos. Teatro do Sesi-SP (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia sáb. (30). Sáb. e dom., 15h30. Grátis. Até 18/12.

O Que Terá Acontecido a Nayara Gloria?

A peça é uma grande homenagem ao mundo televisivo. Escrita por Vitor de Oliveira e dirigida por Edgar Benitez, conta com participações especiais em vídeo de Aguinaldo Silva, Betty Faria, Kadu Moliterno e Thalita Carauta. No elenco, Maria Rocha, como uma ex-estrela que tenta retornar ao estrelato, e Joice Tavares, como apresentador de um programa de auditório. 60 min. 10 anos. Teatro União Cultural (276 lug.). R. Mário Amaral, 209, metrô Brigadeiro, 2148-2904. Estreia 4ª (5). 4ª, 19h. R$ 30. Até 26/10.

Solidão

Com direção de Marco Antonio Rodrigues, a peça do grupo Folias inspira-se no realismo mágico de autores como Gabriel García Márquez e Julio Cortázar para tratar do choque de culturas entre os moradores de um pequeno vilarejo e os forasteiros que chegam para explorar o local. 150 min. 14 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia 5ª (6). 5ª, 20h; 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 23/10.

Subsolo

O diretor Allan Benatti apresenta um espetáculo de improvisação em longo formato. A história de alguém que morreu é o mote para o público levantar sugestões para um médico legista, que, então, divaga sobre as relações entre os personagens. Com Adriana Ospina, Cristiano Dramasi, Fábio Lins e outros. 50 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia dom. (2). Dom., 20h. R$ 40. Até 30/10.