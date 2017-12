Daniela Mercury e Metá Metá estão entre as atrações de shows da semana

6ª (22)

CoffeeBreakers

Tocando versões instrumentais para clássicos do pop rock, a banda faz seu último show do ano tendo como convidado o cantor e compositor Zeca Baleiro. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (22), 21h30. R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniela Mercury

A cantora faz o esquenta de seu Bloco do Crocodilo. Além de ‘O Canto da Cidade’ e ‘Rapunzel’, ela apresenta o novo hit, ‘Banzeiro’. Leandro Pardí, Boss in Drama e Caio Guip discotecam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (22), 22h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge & Mateus

‘Amo Noite e Dia’ e ‘Logo Eu’ são alguns dos sucessos da dupla, que comemora 12 anos de carreira. Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (22), 22h30; sáb. (23), 17h e 23h. R$ 140/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) apresenta canções dos álbuns do grupo e de projetos paralelos que integram. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (22) e sáb. (23), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Otto

‘Ottomatopeia’ (2017) é o álbum mais recente do pernambucano, feito cinco anos depois de ‘The Moon 1111’. Além das composições próprias, ele interpreta ‘Meu Dengo’, composta por Roberta Miranda. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (22) e 5ª (28), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Walter Franco

Expoente da vanguarda musical da MPB, o músico tem 45 anos de carreira e já foi gravado por Chico Buarque. Ele apresenta sucessos como ‘Coração Tranquilo’ e ‘Serra do Luar’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (22), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (23)

A Espetacular Charanga do França

Idealizada por Thiago França, o grupo, que se inspira nas charangas das torcidas de futebol, mistura cumbia, maxixe e jazz. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (23), 12h30. R$ 17 (couvert artístico opcional). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Falamansa

A banda faz aquecimento para o bloco Rindo à Toa em 2018, com Moraes Moreira, Mestrinho, Banda Vale o que Vier e Quarteto São Jorge. Arena Barra Funda. R. Nicolas Boer, 550, Barra Funda. Sáb. (23), 17h. R$ 80/R$ 300. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Flora Matos

‘Eletrocardiograma’ é o primeiro álbum da rapper, que ela lança neste show. MC Marechal e Black Alien estão entre os nomes que participam da noite. Via Matarazzo (1.700 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (23), 22h. R$ 20/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Jorge & Mateus

Metá Metá

Samba de Rainha

Formado só por mulheres, o quinteto renova o samba pelo filtro do pop, interpretando repertório autoral e clássicos de cantoras como Alcione e Clara Nunes. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (23), 19h. Grátis.

Samba SP

O projeto reúne shows de Thiaguinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto e Dilsinho. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (23), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 180 (4º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Supernova

Uma das revelações de 2017, o rapper Baco Exu do Blues (foto) está entre as atrações do festival Supernova neste sábado (23). A abertura do evento é hoje (22), no hangar do Campo de Marte, com Fabio Brazza, a partir das 22h. Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros. 6ª (23), 22h (abertura). R$ 20 (1º lote). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (27)

Paulo Ricardo

Comemorando seus 30 anos de carreira, ele apresenta o show ‘On The Rock!’. Ele mescla clássicos da carreira e as novas ‘Isabela’ e ‘Juntos’. Paris 6 Burlesque Music Hall (268 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 4ª (27), 21h. R$ 100/R$ 220. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

5ª (28)

Edinho Santa Cruz

Com o show ‘Na Estrada do Rock in Concert’, o guitarrista presta sua homenagem a ícones do rock. Ele relê músicas de Beatles, Pink Floyd, Dire Straits e outras lendas. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (28), 22h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Kleiton & Kledir

Depois de deixarem o grupo Almôndegas, os irmãos gaúchos seguiram carreira solo nos anos 1980, quando lançaram ‘Deu pra Ti’ e ‘Nem Pensar’. Eles interpretam sucessos e músicas de seu álbum mais recente, ‘Com Todas as Letras’ (2015), cujas faixas foram letradas por escritores como Luis Fernando Verissimo e Martha Medeiros. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Otto

Especial

Canto da Ema

A casa promove uma noite com 11 horas de forró. Mestrinho, Dois Dobrado, Ó do Forró, Banda Rastapé, Trio Dona Zefa, Trio Sabiá e Trio Virgulino participam da reunião. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Sáb. (23), 19h. R$ 18/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Portas Abertas

O projeto ocorre no terraço do Shopping Villa Lobos, que faz parte do foyer do Teatro Opus. Hoje (22), a atração é o baixista Thiago Espírito Santo, que vai do jazz ao forró. Ex-integrantes do grupo Rádio Táxi, Maurício e Mauro Gasperini se apresentam no sábado (23). Deck do Teatro Opus. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 6ª (22) e sáb. (23), 18h. Grátis.

Música Clássica

Camerata La Carte

Com programa natalino, o concerto do grupo tem obras como ‘Jesus, Alegria dos Homens’, de Bach, e ‘Panis Angelicus’, de César Franck. Sesc Santo Amaro. Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (22), 13h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal e Coro Lírico

Com regência do maestro Mario Zaccaro, os dois grupos fazem concerto para celebrar o natal. No programa, obras como a suíte ‘Quebra-nozes’, de Tchaikovski, e a ‘Ave Maria’, de Schubert. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (22), 20h. R$ 35 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.