Daniela Mercury apresenta show de voz e violão; confira outras apresentações musicais

Sexta (31)

BTS

Em sua segunda passagem pela cidade, o grupo de hip hop da Coreia do Sul apresenta a turnê ‘The Red Bullet’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (31), 19h (abertura, 17h). R$ 165/R$ 330. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cauby Peixoto

Ao lado do violonista Ronaldo Rayol, o cantor apresenta o show ‘A Voz do Violão’. ‘Bastidores’ e ‘Conceição’, seus grandes clássicos, foram adaptados para formato acústico.

Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 2621-2719. Sexta (31), 20h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

China

O músico apresenta o repertório de ‘Telemática’ (2014). Rock e música eletrônica se misturam em faixas como ‘Arquitetura da Vertigem’.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (31), 21h. R$ 6/

R$ 20.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniela Mercury

Daniela Mercury

Aos 50 anos – completados esta semana – a cantora faz show de voz e violão pela primeira vez na carreira. Além de seus sucessos, ela também interpreta músicas de artistas que a influenciaram.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (31) e sáb. (1º), 21h30; dom. (2), 20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal

Ao lado de um quarteto, a cantora apresenta músicas de espetáculos teatrais, com destaque para peças dirigidas por Augusto Boal. Há ainda composições de Kiko Dinucci, Itamar Assumpção e Mano Brown.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (31), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Ao lado do violonista Renato Piau, o cantor e compositor participa do projeto Sala de Estar. Ele relembra ‘Juventude Transviada’, ‘Magrelinha’ e ‘Pérola Negra’.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (31) e sáb. (1º), 21h; dom. (2), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Rufino

Compositor de ‘Verdade’, grande sucesso na voz de Zeca Pagodinho, ele apresenta o repertório do CD e DVD ‘Minha Vida’ (2013). Dudu Nobre, Grazzi Brasil e Reinaldo, o Príncipe do Pagode, participam da apresentação.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (31) e sáb. (1º), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Sargento

Ele participa do projeto Samba em Rede Convida. Em uma roda de samba, interpreta os grandes sucessos de sua carreira.

Traço de União (450 lug.). R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros, 3031-8065. Sexta (31), 21h. R$ 20/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Tetine

O duo formado por Bruno Verner e Eliete Mejorado mescla música eletrônica e conceitos multimídia. Eles apresentam o espetáculo ‘Independência ou La Mort’, com participação de Jaloo e Maria Alcina.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (31), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (1º)



Alaídenegão

Mesclando samba, manguebeat e carimbó, o grupo de Davi Escobar (guitarra e voz), Agenor Vasconcelos (baixo e voz), Rafael Angelo (guitarra), Markito Rock (trompete) e AJ (bateria) lança seu primeiro CD, ‘Senoide Sensual’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Sáb. (1º), 21h. R$ 5. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Carlos Navas

‘Crimes de Amor’, lançado este ano, é o décimo álbum do cantor. No repertório, músicas de Anelis Assumpção, Luiz Tatit, Claudio Nucci, entre outros. Simone Mazzer e Filó Machado participam da apresentação.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (1º), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Daniela Mercury

Flora Matos

Importante nome do atual cenário do hip hop nacional, ela apresenta músicas de seu repertório.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (1º), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Henrique & Juliano

A dupla apresenta o show ‘Na Balada’. ‘Cuida Bem Dela’, ‘Até Você Voltar’ e ‘Recaídas’ estão no repertório. Adriano Pagani, Leo Cury e Make U Sweat discotecam.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (1º), 22h (abertura, 21h). R$ 150 (pista 4º lote)/ R$ 400 (camarote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jay Vaquer

No álbum ‘Antes da Chuva Chegar’, o cantor e compositor interpreta músicas compostas por Guilherme Arantes. ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ ganharam releituras.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (1º), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kleiton e Kledir

Os irmãos lançam o álbum ‘Com Todas as Letras’. No repertório, músicas feitas por eles em parceria com escritores, entre eles Luis Fernando Veríssimo, Martha Medeiros e Fabrício Carpinejar.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Nelson Rufino

Pepeu Gomes

‘Alto da Silveira’ é seu primeiro álbum instrumental desde 1989. Acompanhado por Didi Gomes (baixo) e Jorginho Gomes (bateria), o guitarrista também apresenta sucessos como ‘Eu Também Quero Beijar’ e ‘Masculino e Feminino’.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. 2ª (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dom. (2)

Daniela Mercury

Fabio Cadore

Ao lado de Matías Nuñes (baixo) e Rodrigo Digão (bateria), o cantor e compositor homenageia Chico Buarque. ‘Homenagem ao Malandro’ e ‘Olhos nos Olhos’ estão no repertório.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Dom. (2), 19h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Kleiton e Kledir

Língua de Trapo

O grupo satírico celebra os 30 anos de seu segundo álbum, ‘Como É Bom Ser Punk’, tocando seu repertório na íntegra.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (2), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Maglore

Teago Oliveira (voz e guitarra), Felipe Dieder (bateria e percussão) e Rodrigo Damati (voz e baixo) formam o grupo, que lança o álbum ‘III’. No repertório, ‘O Sol Chegou’, ‘Se Você Fosse Minha’ e ‘Mantra’. Hélio Flanders e Leonardo Marques participam da apresentação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (2), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

2ª (3)

Pepeu Gomes

3ª (4)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora estreia ‘Bibi Ferreira canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra sob regência de Flávio Mendes. No roteiro estão ‘Strangers In The Night’, ‘Night and Day’, ‘All The Way’, entre outras.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (4) e 4ª (5), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Duda Brack

Revelação de 2015, a cantora lança ‘É’, seu primeiro álbum. No repertório, músicas de compositores da nova geração. Dani Black e Caio Prado participam do show.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (4), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Strobo

O duo paraense formado por Léo Chermont (Guitarra e efeitos) e Arthur Kunz (bateria e programações) participa do projeto Prata da Casa. Eles destacam o repertório do terceiro álbum, ‘Mamãe Quero Ser Pop’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª, (4), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (5)

Bibi Ferreira

5ª (6)

Anna Ratto

Com dez anos de carreira, a cantora lança seu primeiro DVD. Além de repertório autoral, ela interpreta ‘Velha Roupa Colorida’ (Belchior) e ‘Cachaça Mecânica’ (Erasmo e Roberto Carlos).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (6), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

75 Rotações

O projeto traz artistas interpretando álbuns clássicos lançados em 1975. O primeiro show é de Rodrigo Campos, que relê as músicas de ‘Caça à Raposa’, segundo disco de João Bosco. ‘De Frente Pro Crime’, ‘Kid Cavaquinho’ e ‘O Mestre Sala dos Mares’ estão no repertório.

Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. 5ª (6), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baile do Patrão

Mr. Catra abre a festa, interpretando músicas como ‘Adultério’. MC Guimê vem na sequência, cantando ‘País do Futebol’, ‘Na Pista Eu Arraso’, entre outras.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (6), 22h30 (abertura). R$ 50/R$ 70. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Zamba Bem

O grupo Fundo de Quintal é a atração principal da festa, apresentando sucessos como ‘O Show Tem que Continuar’ e ‘Só Pra Contrariar’. A Banda Glória também apresenta o melhor do samba, e DJs tocam clássicos do estilo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (31), 22h (abertura). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Coro Luther King

Em concerto da série Cantador, Só Sei Cantar, o coro regido por Martinho Lutero interpreta obras de Verdi, Rossini, entre outros. O barítono italiano Davide Rocca participa.

Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (1º), 21h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

Christian Arming rege a orquestra em concerto com a participação da violoncelista Tatjana Vassiljeva. No programa, obras de Guillaume Lekeu, César Franck e Edward Elgar.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (5) e 5ª (6), 20h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Guerrero e Barrueco

O violonista Manuel Barrueco e os tenores Idwer Alvarez e Juan Tomás Martinez – além dos coros da Osesp – participam do concerto. Há no programa obras compostas por Dietrich Buxtehude, Heitor Villa-Lobos e Antonio Estévez. Sala São Paulo (1.484 lug.).

Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (31), 21h; dom. (2), 16h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Martín e Tamestit

Jaime Martín rege a Osesp, em concerto que tem Antoine Tamestit (viola) como solista. No programa, obras de Hector Berlioz, Joaquín Turina e Manuel de Falla.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (6), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (6), 10h. R$ 10.

Quarteto Takács

O grupo integra a atual temporada da Cultura Artística. Na primeira apresentação, traz obras de Haydn, Debussy e Beethoven. No segundo programa, peças dos compositores Haydn, Bartók e Schubert.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (2) e 3ª (4), 21h. R$ 50/R$ 215. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricardo Kanji, Isabel Kanji e Angelique Camargo

O trio de flauta doce, cravo e violoncelo apresenta obras da música barroca italiana, compostas por nomes como Vivaldi.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (1º), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Thaïs

A ópera de Jules Massenet é o novo título da temporada lírica do Teatro Municipal. O espetáculo, que retrata uma cortesã e a tentativa de sua conversão ao cristianismo pelo monge Athanaël é dirigido por Stefano Poda e tem regência e direção musical de Alain Guingal.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (1º), 20h; dom. (2), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Virtuoses do Piano Brasileiro

A pianista Juliana D’Agostini se apresenta hoje, interpretando obras de Chopin e Liszt. No sáb. (1º), é a vez de Hercules Gomes homenagear Ernesto Nazareth. Fechando a programação no dom. (2), Ronaldo Rolim mostra composições de Mozart, Beethoven e Schubert. Conversas dos artistas com Fábio Caramuru e Cecília Ribeiro se seguem aos concertos.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (31), sáb. (1º) e dom. (2), 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Festival de Campos do Jordão

Campos Filarmônica

A orquestra encerra a programação do festival, em concerto com participação do Coral Unicamp Zíper na Boca.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Dom. (2), 16h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Coral Paulistano Mário de Andrade

Sob regência de Martinho Lutero, o coral apresenta ‘Réquiem, KV 626’, de Mozart, na versão de Carl Czerny. Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Hoje (31), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).