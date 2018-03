Dámian Ortega abre mostra na Fortes Vilaça

Foto: Manuel Águas/Divulgação

Dámian Ortega apresenta obras recentes na mostra ‘Paisagem’, que inaugura nesta terça-feira (3), às 19h, na Galeria Fortes Vilaça.

O artista mexicano monta duas instalações, resultados de seu trabalho com escultores no carnaval carioca. Em uma delas (foto), ele perfura um grande cubo de isopor, cobrindo o chão da galeria com os restos do material.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066.

10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (4), 19h. Até 29/8.

Grátis.