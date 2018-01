Dalva e Dito promove tarde com ‘Acarajé do Geovane’; confira outras novidades de gastronomia

NO TABULEIRO DO BAIANO

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

+ O Dalva e Dito lança hoje (26) o ‘Acarajé do Geovane’ (R$ 15; foto), com porções do quitute feito pelo chef Geovane Carneiro – que comanda a cozinha do D.O.M. – servidas entre 17h e 20h. Para acompanhar, terá caipirinhas por R$ 28, cada. R. Pe. João Manuel, 1.115, Jd. Paulista, 3068-4444. 12h/15h e 19/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/17h).

SEM DESPERDÍCIO

Foto: divulgação

+ Recém-aberto, o Kød estreia seu almoço executivo, servido de 2ª a 5ª (12h/15h). Uma das opções traz picadinho de aparas de carnes usadas na casa, servido com cuscuz nordestino, ovo 63°C e arroz pilaf (R$ 42; foto). A pedida inclui salada de folhas, mate ou limonada e cookie do dia. R. Simão Álvares, 49, Pinheiros, 3360-8189. 12h/0h (2ª e 3ª, até 22h30; fecha dom.).

MENU DE DEBUTANTE

Foto: Renan Magalhães/divulgação

+ A Forneria San Paolo comemora 15 anos com novidades no cardápio. O ‘Mille Foglie’ (R$ 39; foto), com mix de folhas, rosbife, azeite de cogumelos, alcaparras e crocante de parmesão, está entre as sugestões. Outra pedida é o galeto com polenta de milho fresco no forno a lenha (R$ 53). R. Amauri, 319, Itaim Bibi, 3078-0099. 12h/1h (6ª e sáb., até 2h).

Confira novos restaurantes na cidade:

Des Cucina

Pequeno e aconchegante com boas massas são recheadas na hora, a exemplo do ravioloni com gema de ovo e ricota de búfala (R$ 42); e do ravióli de maçã e shimeji ao creme de gorgonzola dolce (R$ 49). O menu segue com risotos e carnes, caso do ‘Brasato al Barolo’ com polenta cremosa (R$ 58). O petit gâteau de goiabada com sorvete de queijo (R$ 18) fecha bem a refeição. R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050 (50 lug.). 18h30/0h (6ª, até 0h30; sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Momo Lamen

No prédio estreito, três andares têm mesas para os clientes. No térreo, também é possível sentar-se ao balcão e acompanhar o trabalho dos cozinheiros. No grande bowl, a massa da casa ganha companhia de lombo de porco, frango frito, ovo, broto de feijão, milho, algas, broto de bambu e cogumelos, de acordo com uma das 13 opções do menu (R$ 27/R$ 38). Comece com a porção de guioza (R$ 13). R. dos Estudantes, 34, Liberdade, 3207-5626 (150 lug.). 11h/15h e 18h/22h (sáb., 11h/22h; dom., 11h/21h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.