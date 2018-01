Dalmo Bárbaro abre nova casa na capital paulista

Prancha de frutos do mar (Foto: Tadeu Brunelli / divulgação)

O Dalmo Bárbaro faz sua segunda incursão na capital – a primeira foi entre 1996 e 2003. Reconhecida casa de peixes e frutos do mar, com três unidades no litoral paulista – a principal delas na Praia da Enseada, no Guarujá -, o Dalmo foi inaugurado há um mês no Itaim Bibi, sob os cuidados de Rafael Bárbaro, um dos filhos do fundador.

Em um sobrado amplo e avarandado, divide-se em vários ambientes, com um jardim vertical no corredor que leva ao agradável salão dos fundos. Além do cardápio idêntico ao da matriz – incluindo preços e porções fartas para até quatro pessoas -, empresta o clima praiano, com um quê de requinte e serviço cuidadoso.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O almoço durante a semana, com entrada e prato, sai por R$ 60 e traz receitas que figuram no menu, como o bem-feito ‘Scarpa Especial’ (R$ 127, para dois), filé de pescada-cambucu com molho de manteiga e alcaparras, acompanhado de batatas sautée, e o espaguete com frutos do mar (R$ 115, para dois).

Outras especialidades são a ‘Prancha de Frutos Do Mar’ (foto acima), com polvo, lula, camarão, pescada-cambucu, palmito e cebola (R$ 240, para quatro), e a ‘Caldeirada’ (R$ 152, para dois). Não pule os petiscos. A carta de vinhos lista 80 rótulos e a taça custa a partir de R$ 22.

ONDE: R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; 2ª, 12h/15h30).