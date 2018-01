Rico Dalasam faz show com participação de Thiago Pethit

LEIA MAIS | Confira o roteiro completo de música

Com o lançamento do EP ‘Modo Diverso’ no ano passado, Rico Dalasam ganhou visibilidade na atual cena do rap. Negro e homossexual assumido, algo raro no estilo, ele expõe nas seis faixas do trabalho seus próprios conflitos, sem deixar de falar da rotina da periferia e seus desafios. ‘Aceite-C’, que deu origem a clipe, serve como cartão de visita das percepções de si mesmo – e do público que quer atingir. Enquanto não finaliza o primeiro álbum, com previsão de lançamento para este semestre, o artista apresenta suas composições no show ‘Fervo do Dalasam’. O projeto, que a cada edição terá um convidado especial, recebe esta noite Thiago Pethit, com quem Dalasam tem semelhanças estéticas.

ONDE: Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.

QUANDO: Hoje (15),21h30.

QUANTO: R$ 6/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.