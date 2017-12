Da Feira ao Baile é a mais nova doceria e café de Pinheiros

Brownie de cacau com brigadeiro de pistache (foto: divulgação)

Os tecidos listrados no teto – uma alusão às feiras de rua – e as louças coloridas dão charme ao salãozinho da doceria e café Da Feira ao Baile. Antes de abrir a casa, a chef de cozinha Roberta Julião já vendia tortas e bolos por encomenda e contava suas experiências gastronômicas no blog que agora batiza o espaço.

Diante da vitrine com bolos bem recheados (e doces) dá para ver o trabalho na cozinha. Roberta também faz salgados, como pão de queijo (R$ 4,50) e biscoitos de polvilho acompanhados de coalhada seca (R$ 8). Quiches e tortas do dia, como a de frango e a de cogumelos com cream cheese (R$ 17,80, cada), são servidas no almoço, das 12h às 14h30, assim como as saladas.

Especialidade da chef, os bolos são fatiados e vendidos por quilo. Por isso, vale pedir pedaços menores para provar mais de um sabor, quase todos recheados com um tipo de brigadeiro. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90); bolo de coco cremoso (R$ 90); e o ‘Cookão’ (R$ 90), um cookie gigante recheado com brigadeiros tradicional e branco. O pedaço da torta doce do dia sai por R$ 8.

ONDE: R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450.

QUANDO: 10h/19h (sáb., até 18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.