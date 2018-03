Da Cinemateca Francesa, mostra no MIS percorre a carreira de François Truffaut

Foto: Pierre Zucca/Divulgação

Da rebeldia de Antoine Doinel ao amor pelas mulheres, a mostra Truffaut: um Cineasta Apaixonado percorre a carreira de um dos fundadores da nouvelle vague. Em uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som (MIS) e a Cinemateca Francesa, em Paris, a exposição, que inaugura nesta terça (14), reúne mais de 600 itens – entre fotografias, objetos, documentos, além de trechos de filmes e entrevistas do diretor.

Assim como em outras mostras do MIS, a curadoria exibe as peças em ambientes imersivos, com instalações interativas. “Os objetos são os mesmos, mas criamos uma cenografia diferente, além de áreas que não existiam na mostra francesa”, explica o diretor do museu André Sturm.

A exposição é dividida em cinco eixos, que abarcam vida e obra de Truffaut: a juventude; suas experimentações na nouvelle vague e sua carreira como crítico de cinema; o trabalho como cineasta; a paixão pelas mulheres; e uma sala especial dedicada ao filme ‘Jules e Jim – Uma Mulher Para Dois’, de 1962. Também será possível ver uma instalação multimídia sobre a ilusão da imagem em movimento e um outro espaço para a exibição de uma entrevista de Truffaut com Alfred Hitchcock.

O Divirta-se visitou a montagem da exposição e separou alguns destaques do que o público irá conferir. Nas próximas páginas, também indicamos filmes de François Truffaut que ilustram cada eixo e que estarão em cartaz em uma mostra de cinema no Caixa Belas Artes, em agosto.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: 12h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (14). Até 18/10. QUANTO: R$ 10 (3ª, grátis).

Fique atento

– Diferentemente da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, a mostra não funcionará com venda de ingressos para horários agendados. Uma dica para evitar filas é dar preferência aos dias de semana – com exceção das terças. No dia, a entrada é gratuita e o local costuma ficar movimentado.

– Para já garantir o passeio e evitar filas, o MIS iniciou uma venda online de lotes de ingressos antecipados. As entradas são somente para visitas entre os dias 15/7 e 2/8. E custam um pouco mais caro: R$ 16 (inteira). As vendas são pelo site www.ingressorapido. com.br.

ANÁLISE: Luiz Zanin Oricchio

A mostra no MIS homenageia o mais querido dos diretores da nouvelle vague. François Truffaut (1932-1984) morreu cedo, deixou saudades e uma obra que se revê com interesse e prazer crescentes.

Truffaut teve uma vida ligada de maneira umbilical ao cinema. Jovem problemático, foi, como ele mesmo diz, salvo pelos filmes. Em particular pela figura paterna de André Bazin, criador da ‘Cahiers Du Cinéma’ e que atraiu Truffaut e outros como ele (Godard, Chabrol, Rohmer) para escrever na revolucionária revista.

Como seus colegas, Truffaut foi primeiro crítico de cinema. Passando para trás das câmeras, fez de sua própria vida objeto de ‘Os Incompreendidos’. Neste, lançou o ator mirim Jean-Pierre Léaud como seu alter ego. Com Leáud, rodou, entre outros ‘Beijos Proibidos’, ‘Domicílio Conjugal’, ‘O Amor em Fuga’. São obras de amadurecimento e crise, as mais geniais comédias românticas do cinema moderno.

Aliás, certa ideia de modernidade parece para sempre associada ao seu cinema, que experimentou também outros gêneros (como o noir de ‘Atirem no Pianista’), mas sempre manteve olho e coração voltados para o romance. Dele, são sublimes ‘A Mulher do Lado’ e ‘O Homem que Amava as Mulheres’, uma confissão autobiográfica de maturidade, com Charles Denner fazendo o aficionado pelo sexo oposto. Igualzinho a Truffaut.

Foto: Divulgação

Da infância à vida adulta

A paixão de Truffaut pelo cinema veio ainda na infância. “Desde pequeno, ele era um cinéfilo. Fazia fanzines e críticas, e montou um cineclube”, conta Sturm. Na mostra, uma sala é dedicada a essa fase de sua vida. Entre os objetos, há uma carta que ele recebeu, aos 14 anos, de um diretor de uma companhia de distribuição. Nela, o homem acredita que Truffaut era um crítico de cinema e passa a lhe enviar materiais de divulgação das estreias norte-americanas na França. A juventude também é abordada em sua relação com o personagem Antoine Doinel – espécie de alter ego do diretor (leia mais abaixo). Acima, o cartaz japonês de ‘Os Incompreendidos’, feito por Hisamitsu Noguchi.

+ Quase autobiográfico, o filme ‘Os Incompreendidos’, de 1959, apresenta o personagem Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Léaud. Ele é um adolescente que enfrenta o autoritarismo de sua escola. A vida de Doinel ainda rendeu mais três longas (todos com Léaud): ‘Beijos Proibidos’ (1968), ‘Domicílio Conjugal’ (1970) e ‘O Amor em Fuga’ (1979).

Nouvelle Vague

Ao lado de vanguardistas franceses como Alain Resnais, Claude Chabrol e Jean-Luc Godard, Truffaut foi um dos fundadores do movimento nouvelle vague, no final dos anos 1950. Este período está na exposição em peças como a máquina de escrever, utilizada na produção do roteiro de ‘Amor em Fuga’ (1979). O espaço também aborda outra face de Truffaut: seu trabalho como crítico. Estão lá objetos e documentos de ‘Cahiers du Cinéma’ – publicação na qual ele iniciou sua carreira -, além de uma credencial de imprensa para o Festival de Cannes, de 1957.

+ Os curtas são algumas das produções mais expressivas do diretor na nouvelle vague. Além de trechos desses filmes também integra a mostra, o episódio ‘Antoine e Collete’ (do longa ‘Amor aos 20 Anos’).

+ O filme ‘Os Incompreendidos’ é uma referência não somente quando se fala da adolescência de Truffaut, mas também representa uma de suas principais contribuições ao movimento vanguardista.

Foto: Divulgação

Carreira de cineasta

Em uma sala, a carreira de Truffaut como cineasta e seu método de trabalho são abordados em trechos de roteiros e fotos de bastidores. Ali, também há sua paixão pelas atrizes – uma área que, na versão na Cinemateca Francesa, era chamada de ‘Paixões Amorosas’. O tema ganhou uma instalação interativa no 2º andar (leia mais abaixo).

+ Adaptado do romance de Cornell Woolrich, ‘A Sereia do Mississipi’, de 1969, traz Catherine Deneuve como ‘femme fatale’. No filme, ela interpreta Julie, que se casa com um empresário na África. Durante a história de amor, a bela mulher se revela outra pessoa e tenta destruir a vida do marido.

Diálogos com Hitchcock

Nos anos 1960, Truffaut propôs a Alfred Hitchcock uma longa entrevista sobre sua vida e obra. Por sinal, o encontro resultou em um livro, lançado em 1967. No Brasil, ele foi publicado pela Companhia das Letras, em 2004. Para a mostra, a Cinemateca separou trechos desse bate-papo. No MIS, eles serão exibidos em uma videoinstalação próxima às escadas que ligam ao 2º andar.

Truffaut e as mulheres

Truffaut tinha uma relação especial com as atrizes de seus filmes. “Ele tinha muito cuidado quando filmava. Era preocupado em criar cenas em que as mulheres ficassem bem”, crê Sturm. Na mostra, uma instalação aborda essa paixão do cineasta pelo universo feminino.

Um corredor no 2º andar possui 12 portas cenográficas, cada uma delas com um olho mágico e uma pequena porta de correio. Ao olhar através dos objetos, o visitante verá trechos de filmes – são cenas de atrizes que tiveram presença marcante em sua carreira.

+ Catherine Deneuve não apenas estrelou filmes de Truffaut como também teve um relacionamento amoroso com o diretor. Em ‘O Último Trem’ (1980; foto), ela vive a mulher de um judeu, que é dono de um teatro, durante a ocupação nazista em Paris.

Foto: Jean-Pierre Fizet/Divulgação

Truffaut pelo mundo

Antes de ir à ala dedicada às mulheres, passe pelo Espaço Redondo. Lá, está uma instalação com cerca de 20 monitores, dispostos como se fossem um grande rolo de filme. Em cada um deles, é exibida a mesma cena de uma produção de Truffaut – com atraso de dois segundos entre um monitor e outro. “Se você olhar em sequência, terá a impressão de que o filme está se movendo”, aponta o diretor do MIS.

Na sala, também estão expostos objetos e documentos que retratam a carreira internacional do cineasta, como uma estatueta do Oscar e uma entrevista sobre sua participação em ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’ (1977), de Steven Spielberg.

O universo de ‘Jules e Jim’

+ Adaptado do romance de Henri-Pierre Roché, ‘Jules e Jim – Uma Mulher Para Dois’, de 1962, conta as reviravoltas de um triângulo amoroso entre dois amigos boêmios, Jules (Oskar Werner) e Jim (Henri Serre), e a jovem Catherine (Jeanne Moreau). Aclamado pela crítica, o filme ganha sua própria instalação na mostra do MIS. Apesar de a curadoria não querer dar detalhes da sala, a ideia é que o público tenha a experiência de fazer parte do universo do longa.

Em paralelo

+ Ao longo desta reportagem, indicamos alguns filmes emblemáticos da carreira de Truffaut. Você poderá assisti-los em uma retrospectiva com 17 longas, que ocorrerá paralelamente à exposição, no Caixa Belas Artes. Ainda em organização, a mostra não possui data de abertura definida, mas está programada para o início de agosto. As produções também serão exibidas no MIS.

+ Três cursos estão na programação paralela: ‘O Cinema de François Truffaut’ (de 3 a 31/8), com o crítico Sérgio Rizzo; ‘Ouvindo Truffaut: Um Panorama da Música dos Filmes do Cineasta’ (de 6 a 14/8), com o produtor musical Tony Berchmans; e ‘Truffaut, o Homem que Amava as Atrizes… e Jean-Pierre Léaud’ (de 21/9 a 5/10), com Pedro Maciel Guimarães. Inscrições e valores: www.mis-sp.org.br

+ O curador da mostra Serge Toubiana (da Cinemateca Francesa) participará de uma palestra, com mediação de Sérgio Rizzo. O encontro será nesta segunda (13), às 19h30. Para participar, haverá uma pequena seleção. Os interessados devem enviar um currículo pequeno e uma carta de intenções até hoje (10), às 18h, para o e-mail: dialogosmis@mis-sp.org.br