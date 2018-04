D.Edge Festival, Sonido Trópico e Venga-Venga estão entre as festas deste fim de semana em SP

Com 24 horas de música eletrônica comandada por 70 DJs nacionais e estrangeiros, a primeira edição do D.Edge Festival terá seis pistas, que recebem nomes como a italiana Giorgia Anguili, o inglês Mark Broom e os brasileiros Renato Ratier e DJ Mau Mau. Estádio do Canindé. Av. Pres. Castelo Branco, alt. do nº 3.700, 3665-9500. Sáb. (14), 16h. R$ 200/R$ 240. Vendas pelo site: bit.ly/DEdgeF

MBR & Sonido Trópico

A festa de música eletrônica recebe os músicos Holger Hecler, de Berlim, e Sebastian Gandine, conhecido como LUM, da Argentina. O endereço da festa, no Centro, será revelado apenas um dia antes, no site do evento. Sáb. (14), 20h. R$ 40. Inf.: bit.ly/SoniTrop

Nø Mercy

No Club Jerome, as festas de sábado são dedicadas à cena eletrônica, do disco e deep ao house e techno. Nesta edição participam os DJs residentes Marina Dias e Pedro Paulo, com o projeto Pink Monkey Flower como convidado. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Sáb. (14), 23h30/6h. Grátis.

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge e entrada grátis. Click, Caio Neiva e Eduardo Andrade comandam o line up repleto de soul, tropicália, samba raiz, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Dom. (15), 17h/23h30. Grátis.

¡VENGA-VENGA!

Para celebrar seis anos, a festa mistura batuques africanos, músicas da região dos Balcãs, ritmos indianos e batidas eletrônicas. Entre os convidados, Craca e Dani Nega, Badsista e Marquesa Amapola. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (15), 15h/23h. Grátis.