O grupo Cypress Hill é o principal nome do festival M.A.C. (Música, Arte e Comportamento), com artistas de rap. Entre os outros nomes do evento, está Edi Rock, que convida Dexter para participar de seu show.

Cypress Hill

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (18), 20h30 (abertura, 19h30). R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.