Cuordicrema lança sorvete inspirado no bolo ‘Red Velvet’

SOBREMESA CONGELADA

Foto: Cuordicrema/divulgação

Um dos clássicos da doçaria norte-americana, o bolo ‘Red Velvet’ inspira o novo sorvete da Cuordicrema. Feito à base de cream cheese, o gelato vem com pedacinhos do bolo misturados à massa (foto), que não leva corantes nem conservantes. O copinho custa de R$ 11 a R$ 15. Al. Lorena, 1.501, Jd. Paulista, 3062-3982. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Caffè Latte

Tem decoração clean, jazz, quitutes saborosos e expresso da Fazenda Pessegueiro ou Orfeu (R$ 5,50). O cardápio lista boas opções, como cheesecake de tangerina (R$ 10,90, a fatia) e empanadas, de carne, queijo com cebola ou escarola, por R$ 6,90. Para acompanhar, prove o ‘Afogatto’, com expresso, sorvete de creme e doce de leite (R$ 11,90). R. do Comércio, 58, Centro, 3242-1700. 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Quinto Pecado

Nesta casa de esquina – que também funciona como espaço cultural – são preparados doces para encomendas e também para encher a pequena vitrine do café. Quiches, muffins salgados, tortas e pastéis, todos assados, também estão no menu, a partir de R$ 10. Para acompanhar o expresso orgânico (R$ 5), peça o cheesecake (R$ 12) ou a torta musse de chocolate meio amargo (R$ 12). R. Coronel Artur de Godoi, 12, V. Mariana, 5083-5708. 9h/19h (6ª, até 23h; sáb., 10h/23h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Empórios

Casa S Simplesmente

Granolas, pães e saladas da S Simplesmente – antes à venda apenas na loja virtual – ganharam ponto fixo. Ali são produzidos ‘suchás’ (uma mistura de suco e chá) e sobremesas sem lácteos ou conservantes. Saladas e sopas, em potes de vidro de 500 ml, podem ser provadas lá mesmo, como o saboroso creme de abóbora com gengibre (R$ 24,50). R. Mourato Coelho, 1.008, V. Madalena, 3032-4532. 8h/20h (sáb., 9h/18h; dom., 10h/14h). Cc.: E, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Grão Fino

Tudo é feito na casa, dos pães às massas. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. Chama a atenção a prateleira de pães. O ‘Rústico’ (R$ 4,60, 100g) leva farinhas de arroz integral e de linhaça, semente de chia, figo e nozes. O cardápio também lista pratos para o almoço e opções para o café da manhã, como uma seleção de tapiocas (R$ 9/R$ 17). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (sáb. e dom., 8h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

La Guapa

Casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há apenas oito variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O ‘combo’ com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. R. dos Pinheiros, 248-B, Pinheiros, 3061-3661. 10h/22h (sáb., 12h/22h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Cia 66

O espaço funciona como uma grande vitrine, já que tudo está à venda: dos carrões antigos no salão às bicicletas. O cardápio privilegia hambúrgueres e hot-dogs (a partir de R$ 25), mas também sugere massas e grelhados. Até 26/2, o cliente que for à casa com um carro com mais de 30 anos, que batize um dos lanches do cardápio, ganha o sanduíche. Entre os carros estão Thunderbird, Barracuda e Tucker. R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500. 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h; fecha de 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Cold Stone

Com matriz nos EUA, o atrativo fica atrás do balcão: os atendentes arremessam o sorvete para uma chapa congelada, onde são acrescentados os ‘toppings’, entre frutas e biscoitos (R$ 2,50, cada). São 12 sabores de sorvete, como caramelo com flor de sal e passas ao rum (R$ 12/R$ 24). R. Gaivota, 1.350, Moema, 5093-4487. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.