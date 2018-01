O Cultura Inglesa Festival começa nesta 5ª (4) e vai até 21/6, com atrações de música, teatro, artes visuais e cinema.

Sem Nostalgia

Johnny Marr

Johnny Marr, ex-guitarrista do The Smiths, ajudou a moldar a sonoridade pop característica dos anos 1980. Após o fim de sua banda, tocou com outros artistas até gravar seu primeiro álbum solo, ‘The Messenger’ (2013), cujo

repertório ele apresentou na edição nacional do Lollapalooza do ano passado. Agora, ele mostra as músicas do recente ‘Playland’ (2014).

De Belém ao Barbican

Gaby Amarantos

A paraense Gaby Amarantos é a única artista brasileira de destaque no evento – e tem intimidade com a Inglaterra. Em sua primeira turnê internacional, ela passou por Londres e fez show no Barbican Centre, um dos principais locais de eventos da cidade. Gaby também tem nos artistas locais uma referência. Em seu show, pensado sob medida para o festival, ela interpreta sucessos de Adele, Amy Winehouse e Freddie Mercury.

Estreia Nacional

The Strypes

Com seu segundo CD, ‘Little Victories’, prestes a ser lançado, o trabalho do The Strypes – que vem ao Brasil pela primeira vez – é inspirado no r&b e no rock dos anos 1960 e 1970. Em seu primeiro álbum, ‘Snapshot’ (2013) eles releram ‘You Can’t Judge a Book by the Cover’, música de Willie Dixon lançada por Bo Diddley, em 1962, e o clássico do blues ‘Rollin and Tumblin’.

Serviço: Cultura Inglesa Festival: 5ª (4) a 21/6. Todas as atrações são gratuitas. Em diversos locais. Shows: Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de M. Andrade, 664, Barra Funda. 21/6, 14h (abertura). Ingressos são obtidos no site www.festival.culturainglesasp.com.br e devem ser retirados em pontos físicos. A impressão via internet da entrada custa R$ 5.

Direto de Edimburgo

Espetáculos que fizeram sucesso no Festival de Edimburgo poderão ser vistos por aqui, com legendas em português. É o caso de Bromance, que ganhou o prêmio Total Theatre Award for Circus, por sua mistura de parkour, breakdance e acrobacia. Outra boa opção é Shame, trabalho que combina poesia falada e teatro hip-hop.

Bromance: CCSP. R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 17, 18 e 19/6, 21h.

Shame: Espaço Parlapatões. Pça. Roosevelt, 158, 3258-4449. 12/6, 21h; 13/6, 20h e 14/6, 19h.

Releituras Britânicas

A programação de artes visuais abre no dia 14/6, com três mostras, no Centro Brasileiro Britânico. Mauro Piva faz uma releitura de retratos do National Portrait Gallery, de Londres. Já Tchelo exibe desenhos e uma instalação, em referência a Isaac Newton. Inspirada na obra do escritor William Morris, Thais Albuquerque Braga percorre a cidade em uma bicicleta kitsch e expõe os registros da performance.

CBB. R. Ferreira de Araújo, 741. Pinheiros, 3039-0508. 10h/ 19h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Até 5/7.

As Lendas Da Ilha

Foto: Eduardo Portas/Div.

No CCSP, a partir desta 5ª (4), a instalação Fantástico Mundo Britânico convida o público a conhecer o imaginário da ilha. Com recursos multimídias, o visitante vivencia histórias fantásticas: percorre a Terra Média, de Tolkien, a magia de Harry Potter e as lendas do Rei Arthur. Nos dias 6 e 7/6, o espaço também recebe atrações Geek no Final de Semana Fantástico. Na programação, há uma simulação de batalhas medievais, com espadas acolchoadas, jogos de tabuleiro e concurso de cosplay (foto acima).

CCSP. R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Até 21/6.

Inglês Fantástico

O Panorama do Cinema Britânico Contemporâneo inclui ‘Pride’, longa sobre o papel de ativistas gays no apoio à greve dos operários britânicos, em 1984. No sábado, 13/6, o maquiador Stephen Murphy, responsável pelas transformações nos filmes da saga do bruxo Harry Potter, fala sobre seu processo criativo e a construção de personagens pela maquiagem.

Pride: 11/6, 19h.

Bate-papo com Stephen Murphy: 13/6, 19h.

Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3287-3529.

Festival Infantil

Nos dias 13 e 14/6, é a vez do Kids Festival. Na unidade de Pinheiros da Cultura Inglesa, a programação traz espetáculos e atividades recreativas. Entre elas, a oficina Os Sons Fantásticos de Tum Pá, do grupo Barbatuques, aborda o universo da música em um jogo de tabuleiro. Já A Porta Secreta é uma adaptação teatral da obra ‘Coraline’, de Neil Gaiman.

Cultura Inglesa Pinheiros. R. Dep. Lacerda Franco, 333, 3032-4888.

A Porta Secreta: 13/6, 11h e 16h.

Barbatuques: 14/6, 10h, 13h, 15h e 17h.