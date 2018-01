Cultura Inglesa Festival chega à sua 20ª edição

Confira alguns destaques da programação abaixo.

O Kaiser Chiefs (foto) é a banda que encerra o festival, com o show do disco ‘Education, Education, Education and War’ (2014). A Nação Zumbi também está escalada para apresentar sua mistura de ritmos.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 12/6, 14h. Grátis (ingressos devem ser retirados no site www.livepass.com.br a partir de 2ª (30); taxa de conveniência R$ 5).

A mostra British Invasion Experience apresenta fotos e objetos que documentam a fusão de música e moda estabelecida por artistas britânicos. Beatles, Blur e Amy Winehouse são lembrados.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª).

A unidade da Cultura Inglesa de Pinheiros recebe o grupo Pequeno Cidadão, ministrando uma oficina de karaokê. Os músicos Edgard Scandurra e Taciana Barros ensinam as crianças a cantar e dançar para fazer uma apresentação.

R. Deputado Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. 5/6, 14h e 16h30. (sujeito à lotação)