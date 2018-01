A 3ª edição da Feira Plana ocorre neste fim de semana, com mais de 20 atrações, entre palestras e oficinas. Um dos destaques é o alemão Jörg Colberg, que debate a fotografia contemporânea, no sábado (7), às 16h (retirar senha 1h antes). Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (7) e dom. (8), 12h/20h. Grátis. www.feiraplana.org

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.