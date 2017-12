Crise econômica dá clima de ‘O Tesouro’, de Corneliu Porumboiu

Crise econômica e a história da Europa se entrelaçam em O Tesouro, do romeno Corneliu Porumboiu. Premiado na mostra Un Certain Regard, em Cannes, a atualidade da trama tem raiz na ‘vida real’.

O diretor planejava fazer um documentário – o projeto nasceu de uma história que ouviu do ator Adrian Purcarescu sobre uma vila onde famílias esconderam suas fortunas com medo dos comunistas. Por não encontrar nenhum tesouro escondido na vila em questão, dirigiu uma ficção em que Purcarescu atua.

Em tempos de vacas magras, o burocrata Costi (Toma Cuzin) recebe uma proposta estranha do vizinho.

restes a perder sua casa para um banco, Adrian (Purcarescu) menciona a casa de um avô onde, dizem, há uma fortuna enterrada; se Costi conseguir o dinheiro para o aluguel de um detector de metais para a sondagem, ambos dividem a soma. Embora incertos da veracidade do tesouro, eles se movimentam para vasculhar o terreno. Grande parte do longa é sobre esse processo.

Mais do que fazer uma espécie de comentário sobre a realidade social que retrata, Porumboiu deixa a história falar por si, com planos diretos e fixos dos constrangimentos que seus personagens vivem nessa busca.