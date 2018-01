Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 6/5 e 12/5:

Claudio Saltini e Henrique Sitchin voltam a apresentar peças da Trilogia Zoo. A primeira é ‘Zoo-Ilógico’ (foto acima). Nela, dois amigos resolvem fazer um piquenique – ao encontrarem as portas do parque fechadas, não se intimidam e decidem se divertir.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (8), 14h. R$ 5/R$ 17.

Dirigida por Alê Abreu, a animação ‘Garoto Cósmico’ é a atração do CineConcertinho. Os músicos Natalia Mallo, Mariá Portugal, Rui Barossi, Ramiro Murillo e Maria Beraldo Bastos se alternam na apresentação da trilha sonora.

Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 12/6.

Contação de histórias

As Princesas Como Você Nunca Viu…

Nesta primeira edição da série, Cia. do Liquidificador faz contação baseada no livro ‘A Princesa que Tudo Sabia…Menos uma Coisa’, de Rosane Pamplona. É a história de uma princesa que tudo sabe, cujo pai quer lhe arranjar um casamento. Ela, que é contra a proposta, propõe um desafio: se um homem lhe perguntar algo e ela não souber a resposta, vira sua esposa.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 3ª (10), 17h30. Grátis.

Teatro

A Bela e a Fera

O espetáculo é uma adaptação de Carmen Sanches para o clássico conto infantil, publicado pela primeira vez em 1740 por Gabrielle-Suzanne Barbot. No enredo, a história de uma bela jovem que terá de morar no castelo de uma fera. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. R$ 50. Até 31/7.

Celofane

Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, livremente inspirado no conto ‘A Pequena Vendedora de Fósforo’, de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Em seu imaginário, um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha – juntos, eles partem com ela para a Cidade de Celofane. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre.

Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até 26/6.

Chapeuzinho Vermelho

Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra.

40 min. Rec. da produção: 3 anos.

Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 26/6.

À Deriva

Espetáculo d’A Fabulosa Trupe de Variedades. Após um grande dilúvio na Terra, dois palhaços sobrevivem e vagam sem rumo dentro de um barco de papel. Dir. Fernando Escrich. 60 min.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e 26/5, 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 12/6.

Era Uma Era

Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, o espetáculo conta a história de um rei que fará de tudo para ganhar notoriedade na história do seu reino. Dir. Verônica Gentilin. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h no dia da respectiva apresentação).

De Partida

Da Cia. Suno, o espetáculo tem como protagonistas os palhaços Sanduba e Fiorella, que cruzam o mundo como ciganos. Entre números de contorcionismo, mágica e acrobacia, eles buscam novos desafios. Dir. Marcelo Lujan. 50 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Até 28/5.

A Flauta Mágica

O espetáculo é uma adaptação da Cia. Imago da ópera de Mozart e Schikaneder, com bonecos. No palco, a aventura do príncipe Tamino que usa uma flauta para resgatar a princesa Pamina. Dir. Fernando Anhê. 50 min. Rec. da produção: 3 anos.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 29/5.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo

O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Por Que Nem Todos os Dias São de Sol?

Dividida em quatro fábulas distintas, a peça da Artesanal Cia. de Teatro retrata o universo infantil por meio do questionamento de temas como o amor, a liberdade e a vida adulta. As histórias são narradas com bonecos, máscaras e projeções de vídeo. Rec. da produção: livre. 60 min.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., dom., e 26/5, 12h. R$ 5/R$ 17. Até 12/6.

O Palhaço e a Bailarina

O musical traz a história de um casal apaixonado, em um circo administrado pelo fracassado domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas, menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma enorme caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

A Pequena Sereia

Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa para saber como é o mundo dos humanos. 50 min. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129.

Sáb., 17h30. R$ 50. Até 30/7.

Rapunzel

Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour para o conto dos irmãos Grimm, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. No enredo, a jovem é sequestrada por uma malvada bruxa e aprisionada em uma casa de árvore. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto.

60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro J Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 29/5.

Refugo Urbano

No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: livre.

Biblioteca Álvares de Azevedo. Pça. Joaquim José da Nova, s/nº, V. Maria, 2954-2813.

Dom. (8), 11h. Grátis.

Reprise

No espetáculo do Grupo Lamínima, dois palhaços descobrem que foram contratados para o mesmo local. No picadeiro, eles descobrem que seus talentos se multiplicam e acabam aprendendo um com o outro.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (7) e dom. (8), 17h. Grátis.

Simbad, o Navegante

Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. Com Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar. Cia. Circo Mínimo. 60 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e Dom., 12h. R$ 10/R$ 20. Até 15/5.

O Trem Fantasma

Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procura monstros para trabalhar em sua recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (8), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Trick Nic

Misturando performances de clown, malabarismo e improviso, o espetáculo tem o palhaço italiano Andrea Farnetani à frente. Ele enfrenta seus dois lados: o hiperativo, que mostra truques e habilidades, e o inseguro repleto de dúvidas. 40 min. Rec da produção: livre.

Sesc Santo Amaro. Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (7), 17h. Grátis.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna

O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 17h. R$ 50. Até 29/5.

Especial

MasterChef Júnior Brasil

O universo gastronômico do programa de televisão é transportado para sete estações temáticas envolvendo brincadeiras e curiosidades. Canapés poderão ser feitos pelas crianças para os pais.

JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 3152-6800. 14h/20h. Grátis. Até 22/5.