Confira o roteiro de crianças

Peppa Pig, as Botas de Ouro e Outras Histórias é um especial com dez histórias da porquinha mais querida pelas crianças, criada por Neville Astley e Mark Baker. Nesta primeira exibição da personagem em um cinema do Brasil, ela entra em aventuras com o irmão George Pig e Suzy Ovelha, sua melhor amiga. ‘Avô Coelho no Espaço!’ e ‘A Festa das Crianças’ são alguns dos episódios.

Ainda dá tempo de conferir a história de amor entre dois artistas separados por um fracassado dono de circo em O Palhaço e a Bailarina. O musical, com trilha sonora ao vivo, é dirigido e encenado por Kiara Sasso e Lázaro Menezes e vai até domingo (29). 65 min. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro Porto Seguro (508 lug.) Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até dom. ( 29).

Três festivais simultâneos ocorrem no Memorial da América Latina. O Festival de Sopa, o Festival de Gastronomia França + Brasil e o Jazz no Memorial. Além da variedade gastronômica, com pratos que vão de feijoada branca a petit gateau, o público poderá ouvir bandas e também DJs.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (28) e dom. (29), 11h/21h. Grátis.

Música

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. No palco, além do próprio Freire, estão outros três músicos e um ator. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis).

Menino Tereza

Musical da Banda Mirim. O espetáculo gira em torno da menina que resolveu virar menino por uma tarde, armando uma expedição para desvendar qual o segredo dos garotos. Dir. Marcelo Romagnoli. 50 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28) e dom. (29), 12h. R$ 6/R$ 20

Teatro

A Flauta Mágica

O espetáculo é uma adaptação pela Cia. Imago da ópera de Mozart e Schikaneder, com técnicas de animação de bonecos. No palco, a aventura do príncipe Tamino que usa uma flauta mágica para resgatar a princesa Pamina. Dir. Fernando Anhê. 50 min. Rec. da produção: 3 anos.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 29/5.

Antes do Dia Clarear

Espetáculo inspirado em uma antiga lenda circense. Depois de meia-noite, moradores do circo não podem pisar no picadeiro, pois é hora do show de seus antepassados. Mas dois homens invadem a cena para desvendar esse universo mágico.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h.

R$ 5/R$ 17. Até 19/6.

Caminho da Roça

Peça do grupo As Meninas do Conto. Duas comadres, uma avó e uma neta, assumem o risco de transportar uma viola encantada durante à noite, período em que podem encontrar a temida Mula Sem Cabeça. Para atingirem seu objetivo, eles contam com ajudas inesperadas. Dir. Eric Nowinski. 50 min. Rec.: da produção: 5 anos.

Teatro Alfa. Sala B. (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 15/R$ 30. Até 26/6.

Dom Quixote

Espetáculo baseado no clássico de Miguel de Cervantes. Esta montagem coloca o personagem título e seu escudeiro Sancho Pança no século 21, respectivamente como morador de rua e gari. Duas horas antes do espetáculo, às 14h, os pais e filhos podem se divertir juntos com a oficina Só Papel. Com cola, tesoura e dobraduras, a artista plástica Patrícia Marchesoni Quilici mostra as muitas aplicações do papel.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Celofane

Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, livremente inspirado no conto ‘A Pequena Vendedora de Fósforo’, de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Em seu imaginário, um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre.

Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até 26/6.

De Partida

Da Cia. Suno, o espetáculo tem como protagonistas os palhaços Sanduba e Fiorella, que cruzam o mundo como ciganos. Entre números de contorcionismo, mágica e acrobacia, eles buscam novos desafios. Dir. Marcelo Lujan. 50 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Até 28/5.

À Deriva

Espetáculo d’A Fabulosa Trupe de Variedades. Após um grande dilúvio na Terra, dois palhaços sobrevivem e vagam sem rumo dentro de um barco de papel. Dir. Fernando Escrich. 60 min.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 12/6.

Ecoman e a Princesa Cacareco

Para combater Cacareco, vilã que pretende transformar o mundo em um lixão, seu irmão Ecoman tenta conscientizá-la da importância do meio ambiente. Dir.: Carlinhos Machado e Yann De Lataille. 50 min. Rec.: da produção: livre.

Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. Sáb., 16h. R$ 40. Até 30/7.

Entre Risos

Sem falas, o espetáculo se desenrola nos bastidores de um circo enquanto um palhaço se prepara para entrar no picadeiro. Ele mexe em tudo o que vê, até um boneco ganhar vida, o que pode não dar certo. 45 min. Dir. Nico Serrano. Rec.: da produção: livre. Teatro Zanoni Ferrite (208 lug.).

Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Hoje (27) e sáb. (28), 20h; dom. (29), 19h. Grátis.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna

O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min.

Rec. da produção: 2 anos.

Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 17h. R$ 50. Até 28/5.

Passeios

Brechas Urbanas

Nesta edição do projeto, o artista plástico e cenógrafo Roni Hirsh e o pesquisador do desenvolvimento humano Vicente Lourenço de Góes conversam com a jornalista Natália Garcia sobre o tema O Lugar da Criança na Cidade. O trio discute como as ruas podem se tornar um lugar de convivência e aprendizagem.

Itaú Cultural. Espaço Multiuso (120 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (31), 20h. Grátis.

Fotografia Urbana

O fotógrafo Danilo Pericoli ensina técnicas como enquadramento, composição e processos criativos para imagens. Ele circula por pontos turísticos e históricos como Largo Pátio do Colégio e o Solar da Marquesa de Santos para estimular a percepção dos alunos.

Pátio do Colégio. Largo Pátio do Colégio, 2, Centro. Sáb. (28), 9h. R$ 150 (inscrições pelo site www.sabiar.com.br)

Sarau Poesia a Oriente

Os estudiosos Yun Jung Im, Antonio Menezes e Neide Hissae Nagae mostrarão um recital das produções chinesa, japonesa e coreana. Há obras do chinês Zhao Zhenkai, conhecido como Bei Dao; dos coreanos Yi Sang e Han Kang; e dos japoneses Saigyo e Yoshimasu Gozo.

Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, Paraíso, 3285-6986. Sáb. (28), 19h. Grátis.