Crianças têm dia de pizzaiolo em restaurante da cidade

Foto: Divulgação

Celso Filho

As crianças serão pizzaiolos no restaurante Vapiano, neste sábado (30). No Kids Day, eles botam a mão na massa para fazer pratos em formatos divertidos. A oficina tem vagas limitadas, com inscrições até esta sexta-feira (29).

R. Joaquim Floriano, 422, Itaim Bibi, 3167-5228. Sáb. (30), 10h. Rec.: de 4 a 11 anos. Grátis. Inscrições: contato@vapianosaopaulo.com.br

Veja outros destaques da programação infantil:

Mostra

Xperience – Ciência e Diversão

Na mostra, 20 aparelhos interativos explicam de forma divertida as curiosidades da ciência. Entre elas, a ‘Bolha Cilíndrica’, que cria uma grande bolha de sabão em volta de uma pessoa, e uma bicicleta capaz de gerar energia elétrica. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, piso Jurupis, Moema, 5095-2300. 13h/19h. Grátis. Até dom. (31). Rec. da produção: 4 anos.

Teatro

João e Maria

Fechando a temporada da Cia. Le Plat du Jour no Teatro Alfa, a montagem do conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta também aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 15/R$ 30. Até 21/6.

Viagem no Tempo – Expedição Vivaldi

Da série ‘Aprendiz de Maestro’, o Agente XYZ agora embarca em uma aventura para conhecer o compositor Antonio Vivaldi. O espetáculo musical tem regência do maestro João Maurício Galindo. Texto e dir. Paulo Rogério Lopes. Com Paulo Goulart Filho e Diego Mejias. 60 min. Rec. da produção: 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (30), 11h. R$ 25/R$ 75.

Especial

Dia de Brincar – Brincadeiras de Dragão

Para comemorar o Dia Mundial do Brincar, os educadores da casa farão uma série de atividades. Entre as brincadeiras, as crianças vão pintar um mural com tintas comestíveis, à base de beterraba, cenoura e couve. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (31), 10h. Grátis.

Semana Mundial do Brincar no MAM

Na programação da Semana Mundial do Brincar, o museu traz atividades recreativas hoje (29) e sábado (30). Entre elas, um piquenique no Jardim das Esculturas e uma feira de troca de brinquedos. MAM. Pq. Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1313. Hoje (29), 10h30; sáb. (30), 11h.