Pequeno Cidadão faz show no domingo; confira outras dicas para crianças

Música

Formada pelos pais músicos Edgard Scandurra, Taciana Barros e Antonio Pinto, e seus respectivos filhos, a banda Pequeno Cidadão (foto acima) relembra sucessos de seus dois discos. No show, eles convidam Paulo Miklos, do Titãs.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom. (30), 18h. R$ 9/R$ 30 (até 12 anos, grátis).

O projeto Aprendiz de Maestro apresenta a ópera ‘Elixir do Amor’, de Gaetano Donizetti, adaptada para crianças. No enredo, um atrapalhado camponês usa uma poção mágica para conquistar a garota mais popular do pedaço. Rec. da produção: a partir de 3 anos.

Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, 3367-9500. Sáb. (29), 11h. R$ 65/R$ 75.

Teatro

Festival de Teatro para Bebês

Para os bem pequenos, de 0 a 3 anos, o festival reuniu diversos espetáculos de companhias nacionais e internacionais. As peças são gratuitas, na capital e em São Bernardo do Campo. Neste fim de semana, que encerra a temporada em São Paulo, tem ‘Fascinado por Maçã’, da cia. dinamarquesa Nordkraft.

Espaço Sobrevento (80 lug.). R. Cel. Albino Bairão, 42, metrô Bresser-Mooca, 3399-3589. Dom. (30), 11h e 14h. Grátis. Programação: http://oesta.do/teatrobebes

O Grande Mergulho

Adaptação do livro ‘O Pato, a Morte e a Tulipa’, escrito pelo alemão Wolf Erlbruch. Dir. Gabriela Winter. 50 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (30).

A Lenda do Cigano e o Gigante

Inspirados em histórias da tradição cigana, o espetáculo conta as aventuras de um jovem e uma pastora. Juntos, eles terão que enfrentar um gigante para libertar uma cabrita. Texto Paulo Rogerio Lopes. Dir. Kleber Montanheiro. 55 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (30).

Meu Favorito – O Musical

O espetáculo é uma adaptação da animação de sucesso ‘Meu Malvado Favorito’. Nela, o atrapalhado vilão Gruu, ao lado de seus ajudantes amarelos, planeja roubar a Lua. Texto e dir. Paula Lopes.

55 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Ressurreição (290 lug.). R. dos Jornalistas, 123, Jabaquara, 5016-1787. Sáb. e dom., 17h. R$ 50. Até dom. (30).

A Porta Secreta

Adaptação da obra ‘Coraline’, de Neil Gaiman, o espetáculo conta a história de uma menina de 10 anos que entra um mundo mágico, onde seus pais realizam todos os seus desejos. No entanto, ela descobre que o lugar, na verdade, é uma verdadeira armadilha. Dir. Fábio Ock. 60 min. Rec da produção: livre.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (30).

Passeios

Café Amsterdã

Organizado pela Fundação Holandesa das Letras, o festival literário reúne escritores holandeses e leitores brasileiros em encontros, debates e espetáculos teatrais. Em São Paulo, a programação ocupa livrarias da cidade, além da Biblioteca Mário de Andrade e da Casa das Rosas.

Grátis. Até dom. (30). Programação: http://oesta.do/cafeamsterda

Diálogo no Escuro

Na exposição, os visitantes são guiados por deficientes visuais. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas.

Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (3ª, grátis). Até 20/2.

Festa das Nações

Organizada pela Paróquia Sant’Ana, a festa tem danças típicas, barracas de comida e apresentações musicais.

Paróquia de Sant’Ana. R. Regina Badra, 282, Alto da Boa Vista, 5521-6526. Sáb. (29), 12h/22h; dom. (30), 10h/21h. Grátis.

Fonte de Artes do Morro do Querosene

Jongo, samba de roda e capoeira são algumas das danças apresentadas nesta primeira edição do festival. No sábado (29), há shows do Barbatuques (21h). Planta & Raiz e Isca de Polícia se apresentam no domingo (30), respectivamente às 18h e 19h. Oficinas de cinema, bordados e pipas também fazem parte da festa.

Travessa da Fonte e Rua Padre Justino (altura do nº 500 da Av. Corifeu de Azevedo Marques), V. Pirajussara, Butantã. Sáb. (29), 10h30/23h; dom. (30), 10h30/21h. Grátis.

Virada Sustentável

O evento tem mais de 700 atrações espalhadas por diversos locais da cidade. O cartunista Caco Galhardo expõe no metrô Sé, durante o horário de funcionamento da estação, as imagens que compõem o gibi ‘Heróis do Clima’, que retrata o aquecimento global. No sábado (29), há feira de troca de brinquedos na Praça Victor Civita. Um show da cantora e compositora Céu marca o fim da virada no domingo (30), às 16h, no Parque Villa-Lobos. Programação

complesta: www.viradasustentavel.com