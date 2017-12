Crianças: espetáculos e shows para curtir no fim de semana

Trupe DuNavô apresenta o espetáculo ‘É Mesmo uma Palhaçada’. Foto: Cristiana Fabrício/divulgação

É Mesmo uma Palhaçada. Da Trupe DuNavô, o espetáculo é um cortejo de palhaços. No enredo, um trio chega a um local de apresentação, mas descobre que está na cidade errada. 50 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Narbal Fontes. Av. Cons. Moreira de Barros, 170, Santana, 2973-4461. Sáb. (9), 11h. Grátis.

Banda Strombólica – Bichos do Mundo. Com ajuda de bonecos, a Banda Strombólica faz uma viagem pela natureza, contando as aventuras dos bichos. Tudo acompanhado por estilos musicais como rock e MPB. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9) e dom. (10), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Grupo Triii. Formado por Fê Stok, Marina Pittier e Estevão Marques, o trio apresenta, no show, seus principais sucessos. No palco, os músicos resgatam seu repertório, contando histórias e fazendo brincadeiras. Rec. da produção: livre. Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. R. Inácio Monteiro, 6.900, 2555-2840. 6ª (8), 17h. Grátis.

20 Anos do Grupo As Meninas do Conto. O grupo As Meninas do Conto comemora 20 anos de estrada com uma mostra de seu repertório. A primeira peça a entrar em cartaz é ‘As Velhas Fiandeiras’, com sessões até 17/4. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. A partir de sáb. (9). R$ 30. Até 14/5.

Cinderela Lá Lá Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (10).

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300, 2012-5803. 6ª (8), 14h30. Grátis

Fábrica de Cultura Parque Belém. Av. Celso Garcia, 2.231, 2618-3447. 5ª (14), 14h30. Grátis.