A cozinha saudável do novo Nambu, em Higienópolis

Arroz goiano, com frango e pequi (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Adeptos da cozinha fit – sem glúten e sem lactose – encontram novo reduto pertinho do Parque Buenos Aires. Com bonito projeto arquitetônico, o Nambu – Cozinha de Raiz é um espaço aberto e agradável, com piso de madeira, fonte de água, luz natural, muitas plantas e vasos de ervas, tomatinhos e pimentas.

Idealizada pela médica Mayra Souza e o sócio Claudio Capitão, donos da clínica MS Vida, ao lado, a casa tem cardápio elaborado pelo chef Renato Caleffi, que já pratica o que chama de ‘gastronomia funcional’, no seu restaurante Le Manjue Organique.

Por enquanto, o Nambu serve apenas almoço e café da tarde, com direito a tapioca e ovos mexidos. Para começar, há três opções de salada e quatro entradas, como o ‘Chapatis’ de mandioquinha com ervas (R$ 9,50), um pãozinho de frigideira de textura elástica feito com mandioquinha, polvilho e azeite, servido com caponata de casca de banana.

Na seleção de pratos, figuram o ‘Estrogonofe Vegano’ (R$ 39), com shitake ao molho de leite de amêndoas e biomassa de banana verde, e o ‘Arroz Goiano’ (R$ 34), mais saboroso, com arroz integral, cubos de frango, banana-da-terra, ervilha, pequi, castanha de caju e tomatinho.

Entre as sobremesas, o petit gâteau de farinha de arroz e cacau, com sorbet do dia (R$ 16), também reflete a proposta de comida saudável e balanceada. Mas faz falta a doçura de uma compota e uma pitada a mais de tempero.

ONDE: R. Alagoas, 651, Higienópolis, 3804-1577.

QUANDO: 11h30/19h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.