Cozinha do novo Celadon segue tradições judaicas

Salmão assado com legumes e molho barbecue (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Apenas algumas casas separam o Celadon, novo restaurante do empresário Roberto Ng, da versão kosher do seu já conhecido Sushi Papaia, na mesma Praça Vilaboim.

Ambos os estabelecimentos seguem os preceitos judaicos e têm a supervisão de um rabino. A diferença é que o japonês Sushi Papaia tem uma cozinha ‘de carne’ e o Celadon, ‘de leite’ – dois alimentos que não se misturam na culinária judaica.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ou seja, o cardápio enxuto do Celadon não tem carne vermelha. Mas há várias opções que podem agradar. Um dos trunfos do local é o forno a lenha. Ali, são assados os pães; as abobrinhas servidas como salada, com rúcula e hortelã (R$ 18); e a piadina coberta com queijos artesanais mineiros (R$ 22). Também são preparados o peixe do dia, acompanhado de arroz sete cereais salteado com verduras e avelãs tostadas (R$ 42), e o saboroso salmão com molho barbecue, batatas e legumes (R$ 43).

Com apenas oito pratos, a seleção de principais ainda inclui clássicos como falafel (R$ 25), ‘Spaguetti alla Norma’ (R$ 33) e ‘Fish & Chips’ com molho tártaro (R$ 37). Entre as sobremesas, peça o crepe com massa crocante recheado com muito doce de leite e servido com sorvete de baunilha da casa (R$ 23). A carta de vinhos se resume a 15 rótulos – três deles servidos em taça (R$ 23, cada). Com ambiente agradável, a casa tem uma área para reservas no segundo andar.

ONDE: Pça. Vilaboim, 73, Consolação, 2738-1500.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h; sáb., 21h/0h; dom., 12h/16h e 18h30/22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.