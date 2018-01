Cozinha 212 abre em Pinheiros com ambiente aconchegante e pratos feitos na lenha

Foto: divulgação

O desejo de abrir um restaurante é sonho antigo dos amigos Victor Collor e Stefan Weitbrecht. O impulso veio dos almoços preparados para conhecidos nos últimos meses, em Ilhabela, no litoral paulista. Há um mês, eles inauguraram o Cozinha 212, em Pinheiros.

O salão com mesas juntinhas – antes ocupado pelo Beato – teve uma das paredes descascadas, ganhou luz baixa e velas à noite. O clima de praia é reproduzido nas peças antigas e garimpadas em desmanches de barcos, como as luminárias feitas com roldanas.

Uma das atrações, o bar em 360 graus atende também a quem está do lado de fora da casa, nas banquetas da calçada. Mas o destaque é a churrasqueira a lenha, onde são feitos muitos dos pratos. O menu, executado por Giovano Rizzo, traz entradas para compartilhar, como as lulinhas na chapa com aioli (R$ 26) e o tutano com salsa verde (R$ 22).

Da seção de pratos, há polvo com aioli de chorizo (R$ 48) e costelinha de porco com mostarda (R$ 42). Para acompanhar, pequenas porções de abóbora com purê de alho (R$ 12) ou de minilegumes grelhados (R$ 14). Encerre com o bolo com toffee de manjericão (R$ 20).

ONDE: R. dos Pinheiros, 174, Pinheiros, 2478-6612.

QUANDO: 19h/0h (sáb., 13h/16h e 19h/1h; fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.