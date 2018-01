Così lança cardápio da estação

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O cardápio do Così traz novos pratos elaborados pelo chef Renato Carioni, como o capellini com ragu cremoso de cogumelos e gorgonzola doce (R$ 56); a pancetta confitada servida com creme de milho verde; e, entre as sobremesas, o semifreddo de pistache com calda e frutas vermelhas frescas (R$ 27; foto).

R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília, 3826-5088.

Confira outras opções do cardápio:

Raviolone di Tuorlo, ravióli de bacalhau confitado com creme de pimentão vermelho assado, compota de cebola roxa e crispy de presunto defumado (R$ 37)

Terrina de Fegato Grasso, terrine de foie gras com compota de figo e macadâmias, acompanhado de brioche caseiro (R$ 65)

Risoto Al Mare, com tomate assado e feijões brancos com misto de frutos do mar (R$ 57)

Ravioli recheado com purê de mandioquinha acompanhado de ragu de linguiça de pato acebolado (R$ 56)

Polpettone di vitelo, recheado com cogumelos e acompanhado de cará gratinado ao funghi porcini (R$ 57)

Pesce del Giorno, peixe do dia em crosta de presunto defumado, servido aspargos ao molho de prosecco e chips de mandioquinha (R$ 63)

Tortino di Banana, massa folhada recheada com doce de banana caramelada, creme de baunilha e sorvete de canela (R$ 27)