Tábua Variada (Foto: Bruno Geraldi/divulgação)

O Cortés sugere novas receitas para compartilhar, como o queijo coalho tostado, servido com pão, compota de figo e pimenta (R$ 18), e a ‘Tábua Variada’, com uma seleção de frios curados, azeitonas temperadas, tostas, pães e pastas (R$ 39, apenas no jantar; foto).

Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301.