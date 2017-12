Foto: Carol Gherardi/divulgação

Dois pratos estreiam no menu do Cortés: a cataplana de frutos do mar (R$ 76; foto), com camarão, lula, polvo e lagostim, puxados no vinho branco e acompanhados de batatas e pão tostado; e o ‘Socarrat’, arroz espanhol com frutos do mar e caldo bisque (R$ 68).

Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-4301.