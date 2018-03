Corra e agende

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começa em breve a temporada de maratonas infantis. Dá para correr com os pais. E até com os personagens da Disney.

1ª Princess Magic Run. Para crianças e adultos. Corrida (7 km) ou caminhada (2,5 km). Prova dia 8/3. Em frente ao Parque Ibirapuera. Inscrições encerradas. Criança: R$ 90; adulto R$ 65/R$ 130. www.corpore.org.br

19º Pão de Açúcar Kids. Para crianças de 1 a 12 anos, com baterias de 50 a 400m. Prova dia 30/5. Conj. Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. Inscrições abertas. R$ 60/R$ 80. www.pakids.com.br

34ª Corrida Infantil do Parque da Aclimação. Para crianças de 4 a 15 anos, com baterias de 100m a 2,5 km. Prova dia 31/5. Pq. Aclimação. Inscrição no dia. Grátis. www.atividadefisica.net/aclimacao