Coro e Orquestra da Academia Bach de Stuttgart abrem temporada da série Cultura Artística; veja outras opções de música clássica

Dom. (5)

Coro da Osesp

Com regência de Naomi Munakata, o coro apresenta obras de Johann Sebastian Bach (‘Jesu, Meine Freude, BWV 227’ e ‘Singet Dem Herrn Ein Neues Lied, BWV 225’) e Frank Martin (‘Missa para Dois Coros’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (5), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ocam

Sob regência de Gil Jardim e William Coelho, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP apresenta um repertório com peças de Arvo Pärt, Benjamin Britten e Beethoven.

Museu da Casa Brasileira (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, Jd. Paulistano, 2.705, 3032-2564 Dom. (5), 11h. Grátis.

Orquestra Jovem Tom Jobim

Com regência de Nelson Ayres e participação do violinista Ricardo Herz, a orquestra abre sua temporada. Além de obras de Ayres e Herz, estão no programa composições de Milton Nascimento, Vinicius de Moraes, entre outros.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (5), 11h. Grátis. (ingressos já disponíveis na bilheteria).

2ª (6)

Parte do Coro e Orquestra da Academia Bach de Stuttgart

Coro e Orquestra da Academia Bach de Stuttgart

Eles abrem a temporada 2015 da série Cultura Artística. No primeiro concerto, eles trazem ‘O Messias’, de Haendel. Já a apresentação de 4ª tem a ‘Missa em Si Menor’, de Bach.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (6) e 4ª (8), 21h. R$ 50/R$ 430. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (7)



Angela Hewitt

A pianista canadense faz recital em que apresenta ‘A Arte da Fuga, BWV 1080’, de Johann Sebastian Bach.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (7), 21h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ensemble Charpentier

Na semana da Páscoa, o grupo apresenta ‘Meditações para a Quaresma’ e ‘O Filii et Filiae’, obras baseadas na Paixão de Cristo e em sua ressurreição.

CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (7), 20h30. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria no domingo e na 3ª).

Marília Vargas e André Mehmari

A soprano e o pianista lançam o CD ‘Engenho Novo’ na série Música de Câmara Brasileira. No repertório, peças do folclore brasileiro e temas de Chiquinha Gonzaga, Waldemar Henrique, Heitor Villa-Lobos, entre outros compositores.

Teatro São Pedro. Sala Dinorá de Carvalho (50 lug.) R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 3ª (7), 12h20. Grátis.

4ª (8)



Carlos Barbosa-Lima e Orquestra Metropolitana

Com mais de 50 anos de carreira, o solista será acompanhado pela orquestra em concerto com repertório composto por Francisco Mignone. O violonista também apresenta suas composições e dedicadas ao homenageado.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Coro e Orquestra da Academia Bach de Stuttgart

Maria João e Mario Laginha

A primeira apresentação da série ‘Instrumental no Conservatório’ traz a dupla de portugueses. Eles apresentam o repertório do CD ‘Iridescente’ (2012). ‘O Meu Melhor Pé’ e ‘Músculo’ são algumas das músicas do álbum.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 4ª (8), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd. todos.

5ª (9)

Osesp: Armstrong e Hewitt

Sir Richard Armstrong rege a Osesp em concerto com participação da pianista Angela Hewitt. No repertório, obras de Hector Berlioz, Mozart e César Franck.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (9), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (9), 10h. R$ 10.