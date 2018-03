Coreógrafo do filme ‘Cisne Negro’ apresenta espetáculo na Temporada Alfa; confira outras dicas de dança

Dirigido por Benjamin Millepied – coreógrafo do filme ‘Cisne Negro’ –, o L. A. Dance Project encerra a Temporada Alfa 2017. Os dançarinos encenam quatro coreografias – entre elas, ‘In Silence We Speak’, a mais recente do grupo. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Fº, 722, S. Amaro, 5693-4000. 3ª (17) e 4ª (18), 21h. R$ 50/R$ 200.

7ete Corujas

Na segunda edição do projeto idealizado pelos bailarinos Igor Vieira e Jaruam Miguez, eles apresentam cinco coreografias assinadas por Miguez – três delas desenvolvidas dentro do projeto Dançographismus’, do Balé da Cidade de São Paulo. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (18) e 5ª (19), 20h. R$ 20.

Balé da Cidade

Sob direção de Ismael Ivo, a companhia encena ‘Anatomia 01’, coreografia da americana Francesca Harper. Com músicas de Bach, a obra aborda temas como resiliência. O grupo também apresenta ‘Risco’, de seu repertório. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 17h. R$ 20/R$ 40.

Blue Requiem

Na coreografia de Ricardo Iazzetta, a trilha sonora de Tom Monteiro, junto a jogos de luz de Domingos Quintiliano, promovem intensidades nos movimentos. 35 min. Livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (13) e sáb. (14), 20h. Grátis.

Brasil International Tap Festival

Dedicado ao sapateado, o festival tem como madrinha Claudia Raia. Ela abre o evento ao lado de Jarbas Homem de Mello, seguidos por Jason Samuels Smith, importante nome do ‘tap dance’ atual. Além disso, companhias como a de Chris Matallo, de São Paulo, e a de Marina Coura, de Florianópolis, integram a programação. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (16), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

A Metamorfose

Concebida e dirigida por Sandro Borelli, a coreografia procura reproduzir a tensão opressiva da obra homônima de Franz Kafka. 55 min. 16 anos. Kasulo – Espaço de Cultura e Arte (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até dom. (15).

Solos de Rua

Inspirados no manifesto ‘As Embalagens’, de Tadeusz Kantor, quatro bailarinos do …Avoa! Núcleo Artístico se envolvem em um grande plástico e percorrem ruas do centro de São Paulo. Dir. Luciana Bortoletto. 60 min. Livre. Ponto de encontro: R. 15 de Novembro com R. do Tesouro, Centro. Sáb. (14), 13h; 3ª (17) e 5ª (19), 15h30. Grátis. Inf.: bit.ly/nucavoa