Show com Filipe Catto celebra a 'solterice'; confira outras opções de música ao vivo

Hoje (12)

Backstreet Boys

A boy band que estourou nos anos 1990 passa pelo Brasil com a turnê ‘In a World Like This’.

Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (12), 21h30; sáb. (13), 22h; dom. (14), 20h. R$ 100/R$ 600 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Biquini Cavadão

O grupo apresenta o repertório do CD e DVD ‘Me Leve Sem Destino’, no qual celebra 30 anos de carreira.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sexta (12), 21h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

Coração Intransitivo

No fim de semana do Dia dos Namorados, Filipe Catto, Célia e Márcia Castro interpretam músicas que exaltam a ‘solteirice’ e a independência.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



Leny Andrade

No show ‘Luz no Ouvido’, a cantora interpreta o repertório do CD, ‘Iluminados’ (2014), dedicado à parceria de Ivan Lins e Victor Martins.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



Lobão

O cantor e compositor apresenta sucessos no show ‘Lobão Sem Filtro’, em formato voz e violão.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (12) e sáb. (13), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Ayrão

‘Nossa Canção’ e ‘Ciúme De Você’ são alguns de seus clássicos, que estão presentes no show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (12) e sáb. (13), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcos & Belutti

’Domingo de Manhã’ e ‘Então Foge’ estão no repertório do show ‘#DiaDosNamoradosMeB’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (12), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Núcleo Contemporâneo

A gravadora e produtora comemora 18 anos de atividades, e apresenta formações musicais lá concebidas.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (12), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

‘Noite’ é o nome de seu novo single, com participação de Don L, que participa da apresentação.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (12), 20h; sáb. (13), 19h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Platters

Utilizando apenas o nome do grupo clássico – após disputa judicial -, o quarteto apresenta o repertório do álbum ‘Back to Basics With the Platters Live’ (2015), com o sucesso ‘Only You’.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (12), 22h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (13)

Backstreet Boys

Carlos Careqa

No espetáculo ‘Facciamo L’amore’, ele conta com participações de Bruna Caram e Celine Imbert.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Coração Intransitivo

Extreme

‘More Than Words’ é o grande sucesso da banda de rock, que celebra os 25 anos de lançamento do álbum ‘Extreme II: Pornograffitti’.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (13), 22h. R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jair Naves

O cantor e compositor apresenta músicas de ‘Trovões a Me Atingir’, seu segundo CD.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leny Andrade

Lobão

Rael

O rapper apresenta as músicas do EP ‘Diversoficando’. Fernandinho Beat Box e KL Jay participam do show.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Luiz Ayrão

Dom. (14)

Backstreet Boys

Carlos Careqa

Coração Intransitivo

Leny Andrade

Lucas Santtana

A relação entre homem e máquina está presente em ‘Sobre Noites e Dias’ (2014), CD mais recente do artista. Ele apresenta o repertório do álbum e lança o clipe de ‘Let The Night Get High’.

CCSP. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (14), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Rael

Silva

Zizi Possi

Ao lado do pianista Jether Garotti, a cantora interpreta sucessos e músicas do álbum ‘Tudo Se Transformou’ (2014).

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (14), 18h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

3ª (16)

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista destaca o repertório de seu segundo álbum, ‘De Graça’ (2013).

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (16), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marisa Orth

A cantora e atriz apresenta o show ‘Romance Vol. III’. Ela interpreta repertório cujo fio condutor são as relações amorosas.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (16), 21h. R$ 60/R$ 80.

Cc.: todos. Cd.: R e V.

Metá Metá

O trio formado por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França faz batidas africanas que vão do samba ao afrobeat.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 3ª (16), 22h30 (abertura, 21h). R$ 25/R$ 30.

Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (18)

Fabiana Cozza

A Bahia é a principal inspiração de ‘Partir’, quinto álbum da cantora, com composições de João Cavalcanti, Sérgio Pererê, entre outros.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Phill Veras

No show ‘Na Pele’, o cantor e compositor maranhense é acompanhado apenas por seu violão. Ele

mescla músicas de seus dois CDs e relê músicas de outros compositores.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (18), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xangai

Sem novo álbum há nove anos, ele lança CD que leva apenas seu nome. O cantador interpreta

músicas inéditas e regravações de outros compositores, entre eles Renato Teixeira e Geraldo Azevedo.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festival de Bandas Autorais

As bandas Canção do Exílio, Seletas Depois, Mundo Cana e Banana Scrait apresentam seus respectivos trabalhos.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Sáb. (13), 16h (abertura; shows, a partir de 17h). R$ 5. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Notas Contemporâneas

Adriana Calcanhotto é a convidada do projeto, que engloba bate-papo e também músicas de sua

autoria interpretadas por uma banda.

MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Música Clássica

Evgeny Kissin

O pianista russo participa da temporada 2015 da Cultura Artística. Obras de Beethoven, Brahms, Isaac Albéniz, Joaquín Larregla e Mozart estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (14) e 4ª (17), 21h. R$ 50/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Falstaff

A ópera de Verdi com libreto de Arrigo Boito é o terceiro título desta temporada do Teatro São Pedro. O barítono Rodolfo Giugliani vive o amoral personagem-título.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (12) e 4ª (17), 20h; dom. (14), 17h. R$ 20/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 21/6.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

O grupo Quaternaglia participa do concerto, com obras de Camargo Guarnieri, Stravinsky e Léo Brouwer. Isaac Karabtchevsky rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (12), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

Regida pelo maestro Eduardo Strausser, a orquestra faz concerto tendo o pianista sueco Peter Jablonski como solista. No programa, ‘Concerto para Piano e Orquestra’, de George Gershwin, e ‘Quadros de uma Exposição’, de Modest Mussorgsky, com orquestração de Maurice Ravel.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (14), 18h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Dausgaard e Perianes

Em concerto com participação do pianista Javier Perianes, a orquestra apresenta obras compostas por Strauss, Ravel e Carl Nielsen.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (18), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (18), 10h. R$ 10.