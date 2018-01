Foto: divulgação

A Cookie’n Ice – loja em Moema especializada nos sanduíches de cookies recheados com sorvete (R$ 9,50/R$ 12,90; foto) – abre sua primeira filial no sábado (28), nos Jardins. Lá, os dez sabores de cookies, como o ‘Triple’ de chocolate, podem ser combinados com sorvetes como os de pistache e de frutas vermelhas. Al. Campinas, 1.066, Jd. Paulista, 2769-4157.