Evento comemora os 50 anos de ‘Star Trek’ no MIS

Celso Filho

Neste sábado (23), fãs da franquia Star Trek participam de uma convenção em homenagem aos 50 anos da série, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Além do lançamento do box comemorativo de DVDs, o evento terá debates, episódios comentados, mostra e feira de objetos de colecionadores e até um concurso de cosplay, com premiação.

Foto: CBS/divulgação

Confira abaixo a programação completa (com informações da assessoria de imprensa do MIS):

11h15 – Tributo a Leonard Nimoy, Anton Yelchin e outras pessoas ligadas à franquia

11h30 – Star Trek ‘A Cidade na Beira da Eternidade’ – episódio comentado por Paulo Gustavo

12h30 – Star Trek e o início da Cultura Pop – palestra de Paulo Gustavo

13h30 – Mesa redonda com fãs – Luiz Navarro, Silvia Reis, Cesar Augusto e Marcello Simão Branco

14h30 – Star Trek e as vozes brasileiras – palestra de Roosevelt Garcia

15h30 – Star Trek Deep Space Nine ‘Pingos às Pencas’ – episódio com comentários técnicos de Roosevelt Garcia

17h – Painel ‘Novos Filmes e o futuro de Star Trek’, por Salvador Nogueira, Paulo Gustavo e Silvio Alexandre

18h – Considerações sobre a nova série de TV em 2017 – com Paulo Gustavo e Roosevelt Garcia

18h15 – Prêmios de melhor cosplay e sorteios diversos

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (23), 11h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/50Trek

Veja outras opções de passeios para o fim de semana:

+ Dedicada à literatura, A Casa Tombada comemora seu primeiro aniversário neste sábado (23). A noite terá contação de histórias para adultos, esquetes teatrais, música e quitutes. Até 30/7, o espaço também terá outros eventos por conta da comemoração. R. Ministro Godói, 109, Perdizes, 3675-6661. Sáb. (23), a partir das 18h. R$ 5. Inf.: www.acasatombada.com

3ª Festa de Todas as Nações. Organizada pela Paróquia de Santa Generosa, a festa terá comidas típicas de dez países. Nos dois dias, o público também assiste a apresentações de dança e música das nacionalidades representadas, além de bingo. Paróquia Santa Generosa. Av. Bernardino de Campos, 360, Paraíso, 3889-7055. Sáb. (23), 13h/22h; dom. (24), 9h/20h. Grátis.

6ª Tattoo Week. Nesta edição, a convenção reúne 575 estandes com novidades e tendências sobre a tatuagem e o piercing. A programação também traz grandes tatuadores, shows e concurso de ‘Miss Tattoo Week’. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme. 6ª (22), sáb. (23) e dom. (24), 12h/22h. R$ 25/R$ 140. Inf.: www.tattooweek.com.br

Caminhos da HQ. A série está na programação da ‘Ocupação Glauco’. O último encontro do projeto será com Ana Recalde e Marcelo D’Salete. No dia, das 14h30 às 19h30, o espaço também recebe uma feira com quadrinistas. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Expo Felinos 2016. O evento engloba profissionais do mercado, criadores e apaixonados por gatos. A programação tem raças exóticas, palestras e atividades infantis. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, V. Água Funda. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/19h. R$ 15/R$ 30. Inf.: www.expofelinos.com.br

Feira do Meio Ambiente. A feira é organizada pela Associação Cultural dos Provincianos de Kochi. Além de gastronomia e artesanato, o evento também tem shows, oficinas de jardinagem e reciclagem, e atividades para crianças. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3803-4200. Sáb. (23) e dom. (24), 9h/19h. Grátis.

Lançamento do Livro ‘Gol da Alemanha’. No Museu do Futebol, o espanhol Axel Torres e o alemão André Schön lançam um livro sobre o futebol alemão. A programação também terá duas mesas de debate com convidados como os jornalistas Mauro Beting e Gerd Wenzel. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. Sáb. (23), 9h30/14h. Grátis.

Literaturas (Encontro com Autores da Nova Literatura Brasileira). O projeto promove encontros com escritores com oficinas e debates. Nesta edição, o convidado é Antonio Prata que participa de debate aberto ao público, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª (25), 19h30. Grátis.

Mercado Afro. A feira reúne de peças de vestuário a produtos cosméticos, além de um espaço de gastronomia temático. Também haverá apresentações de dança, rodas de conversa e uma festa no domingo à tarde. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (23) e dom. (24), 10h/20h. Grátis.

Música e Meditação no Escuro. A atividade meditativa é conduzida pelo monge Daniel Calmanowitz. No escuro, um grupo faz uma meditação e, em seguida, escuta músicas suaves do grupo de seresteiros Trovadores Urbanos. Armazém da Cidade (200 lug.). R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 2595-0100. 5ª (28), 21h. R$ 25.

Pátio 42. A feira de publicações independentes tem curadoria da editora Lote 42. São 16 autores e editoras que participam desta primeira edição, que também terá programação de debates. Unibes Cultural. R. Oscar Feire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (23), 12h/18h. Grátis.

Sarau na Margem. A formas de intolerância são um dos temas abordados no sarau. Com a mediação de Andréa del Fuego, esta edição terá a participação do músico Lirinha, do DJ KL Jay e da escritora Mariana Felix. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22), 19h30. Grátis.