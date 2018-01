Conto de cristal em versão cinematográfica

A nova adaptação de Cinderela para os cinemas é boa. Com atores de verdade, o filme que estreia esta semana tem a magia dos clássicos e bons efeitos especiais. E para por aí.

Sob direção de Kenneth Branagh (‘Thor’), o longa não impressiona tanto quanto anunciava. A montagem segue a linha da menina pobre que vence por meio da coragem e da gentileza.

Viúvo, o pai da jovem Ella decide se casar com uma senhora de hábitos luxuosos. A morte do marido, porém, faz com que a madrasta e suas filhas legítimas transformem Ella em criada. Um dia, vencida pelo cansaço, a donzela adormece em frente à lareira. De manhã, atrasada para servir o café, não percebe o rosto sujo de cinzas e ganha o apelido de Cinderela.

A história segue de maneira tradicional – o convite para o baile; a fada madrinha (a ótima Helena Bonham Carter); a perda do sapatinho. Salta aos olhos a beleza dos efeitos especiais que transformam os ratinhos em cavalos e a abóbora em carruagem.

Lily James, intérprete da protagonista, se sobressai mais pela cintura finíssima – culpa do vestido azul de saias volumosas – do que pela atuação.

Richard Madden (Robb Stark, da série ‘Game of Thrones’) interpreta um tipo de príncipe que não se via há muito tempo nos filmes da Disney. Além de bonito, faz o tipo humilde e carismático.

A madrasta vivida por Cate Blanchett (Oscar de melhor atriz por ‘Blue Jasmine’) está impecável. Entretanto, fora o figurino exuberante, não há grandes cenas. E seu requinte de crueldade nem se compara ao da colega Julia Roberts em ‘Espelho, Espelho Meu’.

O troféu vai mesmo para o sapato deixado na escada. Cravejado em cristais Swarovski, poderia estar no armário do quarto de qualquer mulher. Para os interessados, a empresa produziu 400 – 20 deles chegarão, mês que vem, às butiques nacionais por R$ 8.490 (a unidade).

Disney em dose dupla

Antes do clássico, há exibição de Frozen: Febre Congelante. No curta, Elsa junta-se a Kristoff para oferecer a Anna a melhor festa de aniversário da vida dela. Entretanto, um resfriado improvável provoca na rainha da neve a criação de dezenas de pequenos Olafs.