Conhecida cervejaria americana, Goose Island aposta no conceito de ‘brewpub’ em filial de São Paulo

Inaugurado no fim do ano passado, no Largo da Batata, em Pinheiros, o bar Goose Island Brewhouse não levou um mês para se tornar uma das opções mais requisitadas por apreciadores de cerveja na região. Em plena quinta-feira, foi preciso esperar uma hora para entrar na casa, de origem americana, que aposta no conceito de ‘brewpub’, ao produzir a própria cerveja consumida no local.

Ao adentrar o salão – de estilo industrial, com paredes de tijolinhos e estruturas à mostra –, é possível enxergar os enormes barris de inox, onde a fermentação da bebida segue em ritmo acelerado.

Ainda assim, no dia da visita, as cervejas produzidas no bar ainda não estavam prontas para degustação. Por enquanto, estão sendo servidos, por mais de uma dezena de torneiras, rótulos próprios, porém importados – a exemplo da pilsen Four Stars Pils (R$ 18,50, 450 ml) e da 312 Urban Wheat (R$ 17, 450 ml), que tem toque de trigo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para acompanhar, experimente porções como o delicioso ‘Crunch Crunch’ (R$ 38): três filés mignon à milanesa, cobertos com queijo Saint Marcellin. Ou a ‘Chimichurri Sausage’ (R$ 40), uma linguiça artesanal grelhada, com molho típico argentino, e acompanhada por pão de malte de cevada.

Em dias de calor, a dica é curtir o segundo piso da casa, aberto, com vista para o Largo.

Onde: R. Baltazar Carrasco, 191, Pinheiros, 2886-9858.

Quando: 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom. 12h/22h; fecha 2ª).

Cc. e Cd.: todos