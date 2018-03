Conheça sete rotisserias paulistanas que também servem almoço

Olga Bagatini (especial para o Estado)

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão, mas também são vendidas para consumo no local. O ravióli com cordeio e molho branco (R$ 23; foto), acompanhado de pão italiano e queijo ralado, é uma das sugestões para o almoço na casa, que também vende pratos congelados. R. Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, 3881-9080. 7h/21h (4ª a sáb., até 23h; dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Petit Comité Rotisserie & Deli

O lugar serve suas especialidades no almoço de 3ª a sábado. Com direito a entrada (saladinha), sobremesa e chá gelado com frutas frescas feito na casa, o almoço traz opções de pratos que variam de R$ 37 a R$ 44. Experimente o frango ao curry com arroz de coco e chutney de papaia (R$ 37; foto). A casa também prepara outras carnes, além de quiches, sanduíches e tortas. R. Gaivota 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (3ª, 12h/19h; sáb., 11h/17h; dom. e fer., 10h/14h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Cucina della Pasta

Em um sobrado amarelo onde funciona a cozinha de produção, o chef Bruno Salmeron e sua mãe Patrícia fazem massas e molhos para servir ali. A cada dia, o menu de almoço traz seis opções de massas, que custam de R$ 17,80 a R$ 26,20. Prove a lasanha de queijo e cogumelos (R$ 26,20). Para acompanhar, peça uma taça de vinho (R$ 8). Complete a refeição com um gostoso cannolo (R$ 8) e um café expresso (R$ 5). R. Luís Góis, 2.176, V. Mariana, 2578-0022. 10h/18h (sáb., até 15h; fecha dom. e fer.). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Paola di Verona

Tradicional rotisseria, o Paola di Verona é conhecida por suas massas, antepastos e assados que garantem uma refeição completa (e de última hora). No almoço, dá para comer lá mesmo. Há opções de saladas, tortas e massas. Não deixe de provar a lasanha de funghi gratinada no forno (R$ 35; foto). A casa também prepara aves, peixes e carnes, como o bife de chorizo acebolado (R$ 45). Para adoçar, peça a torta de limão (R$ 10). Al. Lorena, 1.160, Jd. Paulista, 3061-5453. 10h/19h (dom., 9h/14h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Don Carlini Pasta & Co

Em um charmoso endereço na Aclimação, a rotisseria conta com uma fábrica artesanal de massas, que também abastece o restaurante no local. No almoço, há quatro opções de massa do dia (R$ 32,50/R$ 38), acompanhadas de uma entrada. Experimente o ‘Sorrentini de Mozzarella de Búfala’, com molho de tomate frescos e manjericão (R$ 35; foto). Av. da Aclimação, 273, Aclimação, 2626-7394. 9h/20h30 (dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Mesa III

Durante a semana são preparadas duas sugestões de massa que variam todos os dias, além de entradas, sanduíches e sobremesas. Uma das pedidas é o ‘Ravioloni’ de carne assada (R$ 33; foto). Outra opção é ‘Capelacci de Alcachofra’ (R$ 33). Aos sábados (ou em reservas acima de seis pessoas), o restaurante monta a a ‘Caixeta’, com entrada, massa, sobremesa e taça de vinho ou suco, por R$ 72. R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pissani

Além da linha de massas congeladas para o cliente preparar em casa, a unidade do Shopping Anália Franco também serve pratos feitos na hora. São preparadas massas recheadas com queijos, carnes e vegetais, como o ‘Agnolotti de Burrata’ (R$ 36,90), que leva muçarela de búfala com lascas de limão-siciliano, ou o ‘Panzotti de Abobrinha com Cream Cheese’ (R$ 28,90). Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, V. Regente Feijó, 2671-0202. 10h/23h (dom., 10h/22h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: E, M e V.