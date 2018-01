Conheça os novos SudDog e Mesa III Café, na Vila Madalena

Foto: divulgação

A chef Roberta Sudbrack traz do Rio de Janeiro a fatia mais pop de sua cozinha: o SudDog – Bar de Cachorro-quente, que ocupa o fundo da loja de roupas Uma, no mínimo até dezembro. São preparados apenas cinco lanches, todos de sabor intenso – como o ‘Original’ (R$ 25), com salsicha húngara e queijo pernambucano na baguete; e o ‘Parrillero’ (R$ 27), com linguiça, queijo fontina do agreste e chimichurri. Para beber, há cerveja artesanal Jeffrey (R$ 16/R$ 18). Arremate com o bolo molhado de chocolate (R$ 19). R. Girassol, 273, V. Madalena, 3037-7792. 12h/20h (dom., 13h/20h; fecha 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Lucas Terribilli/divulgação

O jardim da loja de decoração Amoreira tem novo inquilino até o fim do ano, o Mesa III Café, da chef Ana Soares. Além de salgados e sanduíches, serve torta com salada (R$ 23), quibe de abóbora (R$ 26) e massas do dia (R$ 32/R$ 37), como o saboroso agnolotti de burrata e o ravioloni de carne com molho de tomate (foto). R. dos Macunis, 510, V. Madalena, 3032-5346. 10h/18h (fecha dom.).