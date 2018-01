Conheça o novo café da vovó Palmirinha e dicas de onde comer um bom hambúrguer

Os quitutes de Palmirinha Onofre (foto) já têm endereço certo. Batizado de Casa Vovó Palmirinha, o novo café vende salgados, como coxinha de frango e empada de palmito (R$ 5,90, cada), tortas, doces e bebidas – a exemplo do cappuccino (R$ 7,90) e do mate batido (R$ 9). Av. Paulista, 1.636, metrô Trianon-Masp, 2371-1955. 8h/20h (sáb. e dom., 10h/18h).

O ‘El Greco Burger’ (R$ 35; foto), com carne de cordeiro, queijo feta e salada grega no pão ciabatta, está entre as novidades do Raw Burger N Bar, que renovou o ambiente e o cardápio para celebrar os dois anos da casa. Para fechar, vá de ‘Bolo Nutella’ (R$ 9). R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/ 22h; fecha 2ª e 3ª).

Neste sábado (19), o Sailor Burgers & Steakhouse arma a churrasqueira para mais um Burger no Quintal, das 12h30 às 19h. O combo com chips de batata-doce roxa (foto) e o ‘Royal Navy Burger’, com disco de 180 gramas de carne, queijo gruyère e maionese caseira, sai por R$ 32. R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267. Sáb. (19), 12h30/19h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café do Pateo

O espaço, no Pátio do Colégio, tem mesas ao lado do jardim do Museu Anchieta. O balcão exibe especialidades como a broa de milho (R$ 6,50) e a tortinha de carne-seca com Catupiry (R$ 8), que fazem boa companhia ao expresso (R$ 5,45). Não saia sem provar a mousse de queijo com goiabada (R$ 15). Lgo. Pateo do Collegio, 2, Centro, 3101-8512. 9h/16h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na casa. Depois são usados no preparo do expresso – ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90); e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve saladas, pratos e sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90). R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 11h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Flor Café

Depois de visitar as exposições da Pinacoteca, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 5), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, como a quiche de alho-poró (R$ 11), e algumas opções de pratos (R$ 28/R$ 35), durante a semana, com entrada e sobremesa. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Dulca

Aberta em 1951, a tradicional confeitaria serve uma lista variada de quitutes, entre bolos, chocolates, panetones, sorvetes, tortas doces e salgadas. Um dos sucessos é o sonho bem recheado (R$ 10). Outro destaque é a bomba de zabaione (R$ 5,50/R$ 8,50). R. Itacolomi, 639, Higienópolis, 3129-5561. 8h30/20h30 (sáb., dom. e fer., 9h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Chef Gatô

Na vitrine, brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada. Mas o melhor é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g). No pote, camadas de bolo se alternam com porções de brigadeiro. As versões de chocolate e três leites são feitas todos os dias. Dentre as versões de brigadeiro (R$ 4,90, cada), prove o de 100% cacau. R. Cel. Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fecha dom.). Cc.: A, D, M e V. Cd.: E, M e V.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A charmosa padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou de ovos (R$ 9,90, cada). Na dúvida, prove os dois – e também o pastel de Belém (R$ 7,90). Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 9,90) e o de azeitonas (R$ 12,90). R. Afonso Braz, 400, V. N. Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Baker

Feitos com farinha orgânica, os pães (multigrãos, figo, nozes e croissants) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’ (R$ 32,90), que leva croissant com filé de frango, queijo prato, rúcula, pesto e tomate-cereja. Outra boa pedida é o ótimo ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada, recheado com chocolate belga (R$ 8,90, 100 g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom., 8h/22h; 2ª, 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’, de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Ainda é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Paco Esfiha

Começou no Centro, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970, com pratos árabes e ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon (R$ 7,80) é uma ousadia para os padrões árabes. R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., 10h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bullguer

A lanchonete tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes, comandada pelo chef Thiago Koch. No aniversário de São Paulo, na 5ª (25), a casa lança o ‘Padoca’ (R$ 22), montado em pão tipo brioche, que vai à chapa com uma camada de requeijão, e vem com hambúrguer, cebola crispy e pimenta caiena. O sanduíche estará no cardápio até 28/1. Para acompanhar: batatas fritas com páprica (R$ 9). R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb. e dom., almoço até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Meats

O hambúrguer – alto e de interior rosado – do chef Paulo Yoller mescla três cortes bovinos. Entre os bons sanduíches da casa estão o ‘Hooligan’, com disco de 180 g de carne, maionese de raiz forte e queijo cheddar (R$ 34,50), e o ‘Double Trouble’, que leva cebola roxa caramelizada, pimenta chipotle e queijo straciatella (R$ 37). A porção de fritas sair por R$ 25. R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Com mesas também num simpático terraço, faz hambúrgueres como o ‘16mm’ (R$ 24/R$ 27), coberto com queijos gouda e prato, cebola roxa e molho da casa. A porção de batata frita custa R$ 12. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564- 5410. 12h/0h (fecha 2ª e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandoui

Os sanduíches são servidos num ambiente que remete aos pubs. Das criações do chef Gustavo Rozzino, o ‘Alidog’ (R$ 25) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot (cremoso purê de batata com queijo) e cebola crispy. As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 27), que leva pernil empanado com kimchi no pão de hambúrguer. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h

(6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos, prove alguns bem brasileiros como jabuticaba, castanha-do-pará e de abóbora com coco. Para homenagear o bairro de origem, a casa criou o sabor ‘Ipiranga’, um sorvete à base de tapioca, ambrosia e vinho do Porto. Há outras receitas especiais, como pistache, caramelo com sal e amendoim torrado. Ao todo, são mais de 50 sabores expostos na vitrine, por R$ 79,90, o quilo. R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais. Mais de 20 sabores ficam expostos, como chocolate ao leite, morango e os ótimos de gianduia e de leite. Todos podem ser pedidos na casquinha (R$ 13/R$ 19) ou no copinho (R$ 8/R$ 16), em diversos tamanhos. R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 10h/0h (sáb., 10h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.