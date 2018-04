Conheça o Lilu, nova casa do chef André Mifano, em Pinheiros

Foto: Rubens Kato/divulgação

Informalidade é a palavra de ordem no Lilu, a nova casa do chef André Mifano, em Pinheiros. De um lado do salão – com ar moderno e bem iluminado –, ficam o bar e a cozinha toda aparente. Do outro, mesas para acomodar até 46 clientes.

A casa abre apenas para o jantar e com um menu enxuto, que foge da culinária italiana praticada por Mifano até sua saída do Vito, em 2015. No Lilu, o chef envereda por uma cozinha variada e autoral, com boas combinações de ingredientes.

Há menos de 20 sugestões, entre petiscos, pratos frios, quentes e sobremesas, todos levados à mesa em pequenas porções. A ideia é que os clientes peçam vários itens e compartilhem.

Para começar, bagel quentinho da padaria Z Deli, com manteiga temperada com nori (R$ 8). O pão também serve de base para a entrada com peixe defumado, cogumelo, coalhada da casa e cebolinha (R$ 35). Na sequência, prove o peito de pato, em pequenas fatias, com feijão branco e bottarga (R$ 56).

Entretanto, se tiver de escolher apenas um prato, fique com o ótimo ‘Arroz de Domingo’ (R$ 39), feito com rabada, linguiça portuguesa, couve e dois ovos que cozinham no calor da panela, que vai direto à mesa. As sobremesas levam a assinatura de Rafael Protti, caso do arroz-doce, caramelo e granola (R$ 29). Para acompanhar, drinques por R$ 29 e vinho em taça a partir de R$ 20.

ONDE: R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269.

QUANDO: 19h/23h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.