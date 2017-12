Conheça o Iulia Gastronomia & Eventos, novo restaurante no Jockey Club de São Paulo

Foto: Daniela Margotto/divulgação

O recém-aberto Iulia Gastronomia & Eventos é um bom pretexto para visitar o Jockey Club de São Paulo. O restaurante dos irmãos Ricardo e Rodrigo Lima ocupa a área deixada pela Mercearia do Jockey – mas com novo projeto, que abriga o restaurante no térreo e um mezanino destinado a eventos.

A entrada por um jardim florido leva à varanda com bar extenso e mesas com vista para a pista de turfe. Já o salão interno tem um requinte informal, com madeira clara nas mesas e colunas. Ali é montado o caprichado bufê de almoço (R$ 79, 3ª a 6ª; R$ 89, sáb.; R$ 109, dom.), com estações de saladas e pratos quentes – nas quais se revezam receitas de massas, risotos, carnes e guarnições. Há ainda o prato do dia e uma mesa de sobremesas.

Terça-feira, por exemplo, há tambaqui acompanhado de farofa de banana e arroz com coco. Já às quartas e aos sábados, as filas se formam em torno da feijoada. Quinta é dia de picadinho; a sexta é reservada ao bacalhau; e, domingo, tem paella.

Desenvolvido pelo chef Ilton Alves (ex-Leopolldo), o menu à la carte, servido a partir da happy hour, traz petiscos, como o bolinho de arroz com emental (R$ 26); sanduíches (R$ 17/R$ 35); e uma seleção de peixes, carnes e massas, como o tagliolini à carbonara (a partir de R$ 48).

Por fim, vale se render ao mix de sobremesa, com minipudim, cheesecake e mil-folhas de doce de leite (R$ 24).

ONDE: R. Dr. José de Queiroz, s/nº, portão 1, Cidade Jardim, 3031-5141.

QUANDO: 12h/15h e 17h/0h (sáb. e dom., 12h/0h; 3ª e 4ª, 12h/15h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.