Cocina Bar y Vino é nova casa de inspiração portenha do chef Renato Lopes

Assado de tira e arroz com brócolis (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

O chef Renato Lopes (ex-Saj e Manish) trocou de vez a culinária árabe pela portenha – pelo menos na cozinha e nos negócios. Ele está à frente do recém-aberto Cocina Bar y Vino, instalado no sobradinho onde funcionou uma das filiais do Saj.

Com novo projeto, o bistrô com janelões ficou mais rústico, com paredes brancas e mesas pretas de madeira, inclusive no salão aconchegante do piso superior.

O cardápio, claro, privilegia as carnes, que são grelhadas no char broiler. Por R$ 51, o cliente faz a combinação. Escolhe entre cinco cortes, como assado de tira, ancho e um bom bife de chorizo servido ao ponto; um dos seis molhos, entre eles chimichurri, mostarda e poivre; e um dos acompanhamentos listados no menu, a exemplo da batata (purê, frita ou rosti), do arroz com brócolis e dos legumes grelhados.

Mas também não faltam opções com peixes – preparados no sartén, uma chapa de ferro – e massas, como o linguini com tomate, camarão, lula, shitake e abobrinha (R$ 45). Na seleção do chef estão ainda várias saladas e entradas, como a típica empanada de carne (R$ 7,50) e a tábua de charcuterie (R$ 30), que fazem boa companhia ao vinho (a partir de R$ 17, a taça).

Para quem não dispensa o doce de leite, prove a versão caseira que cobre o bolo gelado de coco (R$ 18). Vale destacar: o menu executivo custa R$ 39 e a água é cortesia.

ONDE: R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824.

QUANDO: 12h/15h e 17h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.