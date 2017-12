Conheça duas novas sorveterias: a italiana Trevisi e a coreana Snow Fall

Cremoso ou como raspadinha. Conheça duas novas casas com receitas e métodos bem diferentes de preparar seus sorvetes:

Foto: divulgação

Feitos artesanalmente e apenas com ingredientes frescos – ou seja, sem bases semiprontas – os sorvetes da Trevisi seguem a cartilha italiana, assim como outros produtos da gelateria, a exemplo da granita de fruta servida com brioche (R$ 14,50).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cremosos e de sabor marcante, os gelatos surgem em versões como baunilha com leve infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho, palha italiana, que mescla chocolate, leite condensado e biscoito, e um dos campeões de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 10 a R$ 16, no copinho; R$ 12, na casquinha).

Depois de escolher entre as 32 opções de sabor – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete – vale se acomodar no simpático salão no fundo, divido em dois ambientes, um deles externo, com canteiro de árvores frutíferas e um cantinho para as crianças se divertirem com livros e giz para rabiscar também as paredes.

Praça Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc. e Cd.: todos.

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Na Snow Fall os sorvetes são preparados à moda sul-coreana: uma máquina congela rapidamente o leite fresco e o transforma em ‘neve’, raspinhas delicadas que se assemelham à raspadinha e servem de base para os ‘Snow Ice Cream’.

Montadas em dois tamanhos (R$ 17/R$ 23), as taças intercalam camadas de ‘neve’ e caldas de frutas, chocolate, avelã ou café, conforme o pedido. Para quem é afeito aos doces orientais, vale provar o que leva calda de chá verde, doce de feijão, pedacinhos de moti e pó de chá verde (foto acima).

No salão, uma máquina que simula a precipitação de neve faz a alegria das crianças.

R. Oscar Freire, 48, Cerq. César, s/tel. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.