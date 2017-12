Conheça as peças de teatro que estreiam essa semana

A seguir, as estreias em SP entre 11/3 e 18/3.

Dona Bete

Parceria de André Acioli e Elias Andreato, a comédia (foto) Dona Bete é um dos últimos textos de Fauzi Arap, escrito em 2007. Na peça, que estreia sáb. (12), a secretária de um deputado precisa tomar o lugar do chefe durante uma entrevista coletiva. Aos jornalistas, ela tenta esclarecer uma suposta ligação do político com o assassinato de um traficante. E, ao fazer isso, acaba por revelar informações que envolvem outros personagens políticos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, 3170-4059. Estreia sáb. (12). Sáb., 18h. R$ 60. Até 28/5.



Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens

Dirigida e encenada por Jé Oliveira, do Coletivo Negro, a peça retrata a experiência de ser um homem negro na periferia de São Paulo. Kl Jay, do Racionais MC’s, faz participação especial em algumas sessões. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 3ª (15).

3ª e 4ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Até 6/4.

Pornoáudio

Em seu primeiro trabalho, a Cia. do Escombro apresenta uma comédia do absurdo sobre as escolhas cotidianas e os impulsos e desejos do corpo. Texto e dir. Teresa Borges. 90 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia hoje (11).

6ª, 21h. R$ 40. Até 29/4.

Sala dos Professores

Com direção de Marcelo Lazzaratto, a peça (foto) Sala dos Professores revela o que se passa no recinto onde o corpo docente de um colégio se refugia para conversar sobre a rotina profissional e a vida pessoal. No espetáculo, além do papo casual, os professores também decidem se revoltar contra a administração do colégio e reclamam do pouco reconhecimento ao qual têm direito. 60 min. 14 anos. Espaço Elevador (50 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Estreia hoje (11). Sáb., 21h; dom., 18h (exceto 21/5). R$ 20. Até 29/5.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, escrita em 1937 e com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens marginalizados, que trabalham fazendo bicos em fazendas. Com Luiz Serra, Natallia Rodrigues, Ricardo Monastero, e Ando Camargo (foto). 95 min. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 3/R$ 30. Até 17/4.

As Sombras de Dom Casmurro

O romance clássico de Machado de Assis ganha nova roupagem e é transformado em monólogo. Nele, Dom Casmurro revisita o lugar onde estão guardadas suas memórias, uma espécie de sótão. Dir. Débora Dubois. Com Marcos Damigo. 75 min. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 4ª (16). 4ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 20/4.

Sonata Fantasma Bandeirante

Mais uma experimentação do diretor Francisco Carlos, Sonata Fantasma Bandeirante lança luz sobre as incursões ao interior do Brasil realizadas no período colonial sob o ponto de vista dos colonizados. A atriz Alessandra Negrini (foto) compõe o elenco. 90 min. 16 anos. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. Estreia hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h; exceto 25/3. R$30. Até 24/4.

A Tragédia Latino-americana

O espetáculo (foto), que faz parte do novo projetodo diretor Felipe Hirsch, investiga trechos e adaptações de obras clássicas da literatura latina. O elenco conta com atores estrangeiros, como o argentino Javier Drolas e a chilena Manuela Martelli, e a trilha sonora é executada ao vivo por seis músicos. 240 min. 18 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 19h30; dom., 18h. R$40. Até 17/4.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi (foto) e Roberto Lage, Trilogia do Subterrâneo é uma reunião de três monólogos inspirados em obras de Dostoievski – ‘O Sonho de um Homem Ridículo’ , ‘O Grande Inquisidor’ e ‘Memórias do Subsolo’. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. Estreia hoje (11). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 11/6.

Tudo Que Pode Dar Errado

Para comemorar uma década de existência, a Cia. dos Outros (foto) apresenta três peças de seu repertório recente e um espetáculo convidado na ocupação Tudo Que Pode Dar Errado. A primeira é ‘Solos Impossíveis’. 90 min. 14 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233. Estreia 4ª (16). 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 14/4.

Vermelho Labirinto

Com direção e dramaturgia de Pedro Granato, a peça retrata duas mulheres, uma advogada e uma performer. A primeira é casada com um crítico de arte que está em Veneza para entrevistar a segunda. A trilha sonora é assinada por Kiko Dinucci. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (17). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 25. Até 16/4.