Conheça a terceira unidade do Modi e os novos pratos do Solo Cozinha & Bar

Foto: Mauro Holanda/divulgação

Com duas casas em Higienópolis, o Modi ganha a terceira unidade, no Morumbi Shopping. Além da seleção de massas e pratos com miúdos, que conquistaram os clientes, o cardápio traz receitas exclusivas, como o ravióli de frutos do mar ao molho de prosecco (R$ 38; foto). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5181-3365. 12h/0h (dom., até 20h).

Foto: Rubens Kato/divulgação

O frango com especiarias, servido com arroz e polenta frita de grão-de-bico (R$ 39; foto), é uma das estreias no menu do Solo Cozinha & Bar. A costela assada por 8 horas, com mandioca e cebola (R$ 54), é outra pedida na cozinha de Danilo Gozetto. R. Simão Álvares, 484, Pinheiros, 2738-9146. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h30/17h e 19h/23h; dom., 12h30/17h; fecha 2ª).

Bacalhoeiro

Situado fora do eixo mais badalado da cidade, o restaurante é imponente. Entre as receitas inspiradas em várias regiões de Portugal, prove a alheira (R$ 30) de entrada. Prepara também arroz de frutos do mar (R$ 80) e ‘Bacalhau à Lagareiro’ (R$ 118). Finalize com o toucinho do céu (R$ 22). R. Azevedo Soares, 1580, Tatuapé, 2293-1010 (100 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa de Grelhados Marcos Bassi

Tudo o que passa pela brasa tem o justo tratamento: ao ponto é ao ponto. A boa variedade de cortes inclui assado de tira (R$ 48), costela (R$ 258, para quatro), bombom de alcatra (R$ 58), filé de cordeiro (R$ 48), picanha inteira (R$ 258, para quatro), steak (R$ 58) e a famosa fraldinha (R$ 68). De 3ª a 6ª, serve menu executivo (R$ 72). Para acompanhar, há pupunha assada na brasa (R$ 58), aberta e temperada à mesa. R. Min. Jesuíno Cardoso, 501, V. Olímpia, 4301-7277 (90 lug.). 12h/16h e 19h/0h (sáb. e fer., 12h/0h; dom., até 18h; 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, fininhas e com massa bem crocante (R$ 7,80, a de carne; R$ 13,30, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 59. Prove o quibe na coalhada (R$ 68), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (70 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis (2h).

Due Cuochi

Um restaurante simpático e sempre cheio, que oferece cozinha entre a alta gastronomia e a cantina. Do cardápio, prove o ravioloni de gema, recheado com espinafre, ricota e gema de ovo (R$ 37), ou o nhoque de batata ao pomodoro com camarões e aspargos (R$ 74), R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092 (74 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Esquina Mocotó

Cozinha brasileira de autor e de produto. É o que faz o chef Rodrigo Oliveira no seu restaurante de cozinha contemporânea. Na seleção, há ‘Nhoca’ (R$ 44,90), nhoque de mandioca com legumes, tucupi e queijo de cabra; e paçoca de pato, com ovo caipira, vinagrete de feijão e linguiça defumada (R$ 48,90). Av. Nossa Sra. do Loreto, 1.108, V. Medeiros, 2949-7049 (72 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Esther Rooftop

Ocupa a cobertura do Edifício Esther e tem no comando da cozinha o chef Benoit Mathurin. Na seleção de entradas, a sardinha grelhada (R$ 32) leva o título de ‘estrela da casa’ e figura também no almoço executivo (R$ 69). Entre os principais, há frango confitado com polenta cremosa e pipoca (R$ 54) e, de sobremesa, ‘Brioche Esther’ (R$ 28), com caramelo salgado e sorvete. Pça. da República, 80, República, 3256-1009 (84 lug.). 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/17h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Kidoairaku

Um pequeno salão abriga o restaurante. No menu, destaque para o ‘Tonkatsu’, milanesa da copa lombo de porco servida com arroz, missô, pepino em conserva e vegetais (R$ 61). Experimente também o ‘Yakizakana Teishoku’, de anchova grelhada (R$ 60), e o ‘Zaru Soba’, macarrão de trigo sarraceno com caldo frio (R$ 29). R. São Joaquim, 394, Liberdade, 3207-8569 (35 lug.). 11h30/13h45 e 18h30/22h (sáb., até 21h; fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mercatto

Faz boas pizzas, finas ou um pouco mais espessas. Entre as alternativas do cardápio, prove a ‘Rúcula’, com rúcula, tomate seco e muçarela (R$ 65), e a ‘Tomato à Mercatto’, coberta com muçarela, tomate caqui e parmesão (R$ 62). Serve também uma versão com alcachofra (R$ 67). R. Marechal Hastinfilo de Moura, 93, Morumbi, 3746-6634 (340 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Parigi Bistrot

Localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, carrega a expertise do Grupo Fasano, que se traduz no ambiente requintado, no serviço gentil e na cozinha afinada. O cardápio reúne clássicos de bistrô, como mexilhões com fritas (R$ 80) e magret de pato com molho de laranja (R$ 89). O menu executivo custa R$ 69. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9440 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb. e dom., 12h/17h30 e 19h/0h; dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Sushi & Noodle Bar

Grandes lustres de papel de arroz estampados com ideogramas enfeitam o primeiro salão, onde foi instalado o sushibar. Boa pedida, o combinado ‘Moriawase’ (R$ 35) traz 12 fatias de diferentes peixes e frutos do mar. Da seleção de quentes, o ‘Tempurá Udon’ (R$ 40) traz a massa imersa em caldo aromático e escoltada por bom tempurá de camarão. Para os fãs de yakissoba, a massa feita na wok com filé mignon e vegetais custa R$ 37. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006 (90 lug.). 12h/23h30 (dom., até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vinheria Percussi

Esta casa agradável é tocada pela chef Silvia Percussi e por seu irmão, Lamberto, responsável pela carta de vinhos. A ‘Crustone à Napolitana’ (R$ 15,60), com tomates secos, muçarela de búfala e aliche, e o fettuccine integral com mascarpone e abobrinha (R$ 60), são boas pedidas. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920 (75 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h30 e 19h30/0h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.