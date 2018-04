Conheça a Sandoui e os sanduíches criativos do chef Gustavo Rozzino

Foto: Kiko Ferrite/divulgação

Antes de iniciar o serviço na cozinha do restaurante Tonton, o chef Gustavo Rozzino costuma matar a fome com sanduíche montado com o que tem à mão. Pois foram essas combinações de ingredientes que inspiraram o cardápio da recém-aberta lanchonete Sandoui.

São apenas 12 sanduíches servidos num ambiente que remete aos pubs, com luz baixa, e um salão com teto retrátil no fundo. Das criações do chef, o ‘Alidog’ (R$ 20) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot, um cremoso purê de batata com queijo, e cebola crispy.

As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 21), que leva pernil empanado com kimchi (conserva de acelga fermentada) no pão de hambúrguer. O mesmo pão serve de base para o ‘Tio César Sand’ (R$ 21), que traz o peito de frango empanado, com alface, tapenade, molho caesar e parmesão.

Em outras receitas entram pastrami, salmão defumado ou polvo. No ‘Nautilus’ (R$ 35), por exemplo, o camarão vem com maionese de wasabi e rúcula. Da série vegetariana, uma das pedidas é o ‘Santorini’ (R$ 19), com abobrinha grelhada, rúcula e molho de iogurte e pepino, no pão folha.

No menu, há ainda cinco saladas e porção de batatas fritas (R$ 9), fininhas e saborosas. Além de milk-shake (R$ 22), tem variada carta de espumantes. Sem culpa, encerre com o brownie com sorvete de doce de leite e caramelo salgado (R$ 19).

ONDE: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750.

QUANDO: 12h/23h (dom., 13h/22h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.