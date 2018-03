Conheça a primeira unidade do Balada Mix na capital paulista

Rede carioca especializada em sucos e comida saudável, o Balada Mix ganhou sua primeira unidade paulista no ano passado, em Maresias, no litoral norte, tendo o surfista Gabriel Medina entre os sócios. Na capital, chega pelas mãos dos empresários Bruno Diniz, Felipe e Guilherme Leite.

O salão amplo e com pé direito alto tem decoração colorida, com móveis claros e muitas frutas artificiais nas prateleiras, que reforçam o clima praiano. Também há várias referências ao Rio, como as bordas dos pratos com desenho das calçadas de Copacabana e os painéis de azulejos com imagens do Cristo e do Corcovado.

O cardápio traz omeletes, saladas e pratos (R$ 27,90/R$ 49,90), além de uma série de sanduíches e hambúrgueres. Mas também é possível montar o prato com um dos grelhados, um molho e dois acompanhamentos, pelo preço do grelhado – caso do bife de chorizo (R$ 49,90, 300 g).

Os lanches são bem servidos e dá até para dividir, como o ‘Filé Shiitake’ (R$ 44,90), que vem no pão ciabatta, com filé mignon, queijo minas padrão e shitake, acompanhado de ótimas batatas canoas ou de uma das saladas, como a caprese.

Os sucos levam frutas frescas – inclusive o encorpado de fruta-do-conde (R$ 12,90, peq.). Também vale provar o ‘Verde’ (R$ 11,90), com água de coco, abacaxi, gengibre, couve e hortelã, ou criar sua combinação. O açaí custa a partir de R$ 8,90.

ONDE: R. Tabapuã, 1.393, Itaim Bibi, 3071-3881.

QUANDO: 11h30/0h (sáb. e dom., 9h/0h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.