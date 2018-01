Conheça a nova Torta e Horta, além de um roteiro com casas que preparam boas versões do quitute

As mesinhas disputadas na hora do almoço já viraram cena corriqueira no novo Torta e Horta (foto). A especialidade da casa, claro, são as tortas, servidas em fatias generosas nos salões estreitos de um sobrado.

O cardápio é rotativo e, das 13 sugestões de tortas salgadas do cardápio, apenas cinco ou seis são preparadas por dia. O mesmo ocorre com as seis versões doces. Um adesivo sinaliza os sabores disponíveis. “A ideia é diminuir o desperdício e fazer com que tudo esteja sempre fresquinho”, justifica a sócia Nathalia Paschoal.

A torta de ‘Cebola Caramelizada do Chef’ (foto) é a campeã de pedidos. Também não pode faltar a bem recheada de frango desfiado com uma camada de cream cheese.

Há ainda pedidas como palmito cremoso, picadinho na cerveja preta com purê de mandioquinha e a vegana, com massa de grão-de-bico. A fatia sai por R$ 16 ou, acompanhada de salada, por R$ 28.

Já a torta de doce de leite (R$ 8), com massa fininha de chocolate sem farinha, agrada em cheio a quem gosta de doce (bem doce). Os sucos naturais fazem boa companhia (R$ 7/R$ 9). Em tempo: a casa não cobra pelo serviço.

R. Dr. Renato Paes de Barros, 477, Itaim Bibi, 2894-7075. 11h30/16h (fecha dom.).

+ Mais de 600 tortas são feitas todos os dias na cozinha d’A Fantástica Torta da Maria – entre elas, a de camarão, com molho de tomate, azeitona e requeijão (R$ 17,80, a fatia; foto). Um dos segredos do sucesso está na massa leve, feita com farinha, manteiga e creme de leite. R. Manuel Bolto, 40, V. Leopoldina, 3834-3452. 9h/19h (sáb., 9h/17h; fecha dom.).

+ A charmosa cafeteria Chez Mom também aposta na seleção de tortas e quiches para uma refeição rápida. A ‘Caprese’ (R$ 15; foto), com muçarela de búfala, tomate cereja e manjericão, é uma das mais vendidas, ao lado da ‘Australiana’ (R$ 16), de carne na cerveja preta e cebola caramelizada. R. Wisard, 568, V. Madalena, 3812-9811. 8h/20h (sáb., 8h/19h; dom., 8h30/18h; fecha 2ª).

+ Com três lojas, a Torteria leva ao forno algumas das melhores receitas da cidade. Uma das novidades é a torta vegana aberta, com tofu, cogumelo paris, espinafre e cebola caramelizada (R$ 19; foto). Já a massa combina farinha de arroz integral, polvilho e azeite. R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros, 4306-6918. 10h/20h (sáb., 10h/17h; 2ª, 12h/20h; fecha dom.).

+ Instalado na entrada do estúdio brasileiro do canal digital, o Tastemade Café amplia o cardápio com algumas das receitas mais visualizadas na internet. Para o almoço, a nova pedida é a torta de frango, de massa quebradiça e recheio úmido de frango com requeijão cremoso (R$ 18; foto). R. Harmonia, 661, V. Madalena, 3819-2088. 8h/20h (sáb., 10h/18h; fecha dom.).

+ Em 2015, a Torta no Quintal mudou para um endereço maior e bem simpático, na mesma rua onde vendeu a primeira tortinha, em 2011. Lá, saladas e sucos incrementados fazem par com 15 opções de tortas salgadas bem recheadas, como a de mix de cogumelos (R$ 15; foto). R. Comendador Miguel Calfat, 625, V. N. Conceição, 3044-2160. 11h/18h (sáb., 11h30/15h45; 2ª, 11h/15h; fecha dom.).

+ Além de preparar bolos recheados que ficam irresistíveis na vitrine – como o brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 102, o quilo) –, a chef Roberta Julião mostra que também é boa com os salgados no Da Feira ao Baile Café. Na hora do almoço, reinam os pratos e tortas do dia, como a de palmito (foto), servida por R$ 18,90, a fatia, ou R$ 32,90, acompanhada de salada de grãos. R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb. e 2ª, 11h/18h; fecha dom. e fer.).

+ Rotisseria tradicional, a Paola di Verona é conhecida por suas massas, antepastos e assados que garantem uma refeição completa (e de última hora). No almoço, dá para comer lá mesmo. A torta de frango com salada (foto) custa R$ 26. Se quiser levar uma versão maior, o quilo sai por R$ 55. Al. Lorena, 1.160, Jd. Paulista, 3061-5453. 10h/19h (dom., 9h/14h; fecha 2ª).

+ Um lugar agradável e com quintalzinho, o Santo Pão abastece as prateleiras com ótimos pães. Já o cardápio sugere tapiocas, sanduíches, pratos e outros quitutes, como a ‘Torta da Fazenda’ (R$ 21; foto), com recheio de frango orgânico e requeijão. Acompanhada de salada, a torta sai por R$ 26. R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., 8h/21h).