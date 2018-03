Conheça a nova lanchonete Bro Burger, em Santa Cecília

Fotos: Mário Rodrigues Jr.

Nova hamburgueria no circuito, a Bro Burger (de brother, em inglês) é empreitada de quatro amigos, entre eles o empresário Leon Isfahani, dono do moderninho açougue The Butcher, onde são preparados os ótimos hambúrgueres de 145 gramas.

Os discos de carne vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão ambientado com parede de tijolinhos e quadros de cartazes de filmes. Mas o maior movimento da casa fica do lado de fora, nas mesinhas acomodadas na calçada.

O cardápio sugere oito hambúrgueres – um deles vegetariano, feito com falafel, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto (R$ 25). Batizado com o nome da casa, o ‘Bro Burger’ (R$ 24) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Montado no pão brioche da Santo Pão, o ‘Bro BBQ’ (R$ 25; foto) traz cebola crispy, cheddar, bacon e molho barbecue sobre a carne ao ponto, úmida e rosada por dentro.

Para acompanhar, há chope Madalena IPA (R$ 9,90), milk-shake (R$ 15/R$ 17) e ‘Broselha’ (R$ 9), um suco de groselha e limão, também na opção alcoólica, com vodca (R$ 19). Finalize com o ‘Ice Burger’ (R$ 8), um sanduíche de cookie com sorvete.

ONDE: Al. Barros, 161, S. Cecília, 3565-0777.

QUANDO: 12h/23h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.