Confira um roteiro de bares e lanchonetes com jogos de tabuleiro, mesas de sinuca e fliperamas

Ao visitar um dos ‘bares de jogos’ espalhados pela cidade, não se surpreenda se a atenção dos clientes estiver voltada mais para o tabuleiro do que para o copo de cerveja. Aqui e nas próximas páginas, o Divirta-se apresenta lugares que fazem sucesso com diferentes tipos de games, desde a clássica mesa de sinuca até boliche e fliperama. Humberto Abdo (colaborou Olga Bagatini, especial para o Estado)

+ Na porta do Tex Bar (foto), uma longa fila se forma já no início da noite, com clientes ansiosos para dançar na pista dos fundos, matar a fome no restaurante e se divertir no primeiro andar, que tem duas pistas de boliche (R$ 100, a hora), mesas de sinuca (R$ 20, a hora) e fliperamas (R$ 3, a ficha). No térreo, o bar também conta com uma sala de karaokê (R$ 20, por pessoa). A decoração inspirada nos bares ‘caipiras’ americanos reforça a mistura perfeita de balada, bar e espaço de jogos, assim como o cardápio variado, que lista milk-shakes, hambúrgueres e porções, como o balde de frango frito ‘Los Pollos Hermanos’ (R$ 70/R$ 100), acompanhado de molho barbecue com pimenta defumada e mel. R. Augusta, 1.053, Consolação, 4508-7256. 20h/2h (6ª e sáb., 20h/6h; dom., 18h/1h; fecha 2ª a 4ª). R$ 20/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Um clássico entre os bares de jogos da cidade, o Willi Willie Bar e Arqueria foi aberto em 1978 e até hoje conquista frequentadores com transmissões de esportes, cardápio de cervejas nacionais e importadas e apresentações de bandas de rock ao vivo, no segundo andar. Lá também é o lugar certo para praticar arco e flecha (R$ 8, dez flechas) – a brincadeira chama a atenção dos clientes, que se aglomeram para esperar a vez de treinar a mira. Para comer, o ‘Weekend’ (R$ 24) leva presunto, provolone, tomate e molho francês no pão sírio. Já o drinque ‘Willi Willie’ (R$ 23) é feito com vodca, licor de curaçau blue e soda. Al. dos Pamaris, 30, Moema, 5533-0020. 19h30/3h (6ª e sáb., 20h30/5h; dom., 19h30/1h; fecha 2ª e 3ª). R$ 30. Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

+ Aberto em 1988, o pub O’Malley’s (foto) transmite partidas de vários esportes e recebe apresentações de música ao vivo todos os dias. Nos fundos da casa, uma escada leva ao segundo andar onde ficam duas mesas de sinuca (R$ 5, 1 ficha; R$ 15, 4 fichas), local perfeito para fugir um pouco do agito e praticar as tacadas na companhia de uma boa cerveja – o cardápio lista marcas de vários países, como a irlandesa Guinness (R$ 27), a alemã Paulaner (R$ 29) e a belga Chimay Blue (R$ 33). Para comer, são servidos pratos típicos como o ‘Irish Stew’ (R$ 41), um cozido de cordeiro, batata, cenoura, cebola e molho, e a ‘Snake & Bunion Pie’ (R$ 35), torta caseira recheada de filé e cebola refogadas com cerveja, caldo e purê com alho. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). R$ 12/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Referências nerds espalhadas pelas paredes da hamburgueria DiceZ resumem a proposta da casa, que tem jogos clássicos e modernos divididos por nível de dificuldade, com tabuleiros para duplas, jogos de estratégia e cartas no catálogo. Os sócios também se orgulham de explicar a variedade do cardápio, que inclui opções veganas e vegetarianas, como o sanduíche ‘Persépolis’ (R$ 28,90), feito com maionese de hortelã, falafel, cebola roxa, alface e tomate no pão de centeio ou pão d’água. Av. Pompeia, 2.549, V. Pompeia, 3872-5755. 17h/22h45 (6ª, 12h/15h e 17h/23h45; sáb., 14h/0h45; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

+ No Ludus Luderia, o acerco com mais de 900 jogos de tabuleiro diverte grupos de amigos reunidos para petiscar uma porção de ‘Jenga’ (R$ 25,90/R$ 46,90), balde de batata frita, enquanto jogam títulos como Cards Against Humanity, Dixit e Tabu. Se não souber as regras, chame um dos monitores que circulam pelas mesas explicando como cada jogo funciona. Vale fazer reserva às sextas-feiras e nos fins de semana, dias em que a casa mais fica lotada. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ No Estádio do Morumbi, o Pub Sports Bar (foto) reúne torcedores e fãs de pôquer, já que a casa também conta com uma mesa para a modalidade, que pode ser alugada para partidas entre amigos (R$ 150, por pessoa, com consumação). Uma mesa de pebolim completa o programa. No menu, o ‘Tennessee Burger’ (R$ 39) leva hambúrguer de 180 gramas, cheddar, bacon, alface, tomate e molho barbecue. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, portão 2, Morumbi, 5049-0733. 18h/últ. cliente (6ª, 12h/16h e 18h/últ. cliente; sáb. e dom., 12h/18h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ No Rock’n’Roll Burger (foto), os clientes se revezam para jogar nos fliperamas (R$ 3,50, 1 ficha; R$ 15, 5 fichas) espalhados pela casa, com máquinas inspiradas em temas espaciais, personagens como o Homem de Ferro e personalidades como Elvis Presley. Para comer, o cardápio tem porções e lanches, como o ‘Orgasmatron’ (R$ 34,30), hambúrguer de 180 g, farofa de bacon, cheddar, cebola roxa ou onion rings, picles de pepino e tomate. R. Augusta, 538, Consolação, 3255-0351. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/ 5h; dom., 12h/0h05; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Na Vila Madalena, o Poker São Paulo Sports Bar promove campeonatos e partidas de pôquer: o ‘carro-chefe’ é o home game, com aluguel de mesa (R$ 150) para jogar entre amigos, com capacidade para até 10 pessoas. O local também é frequentado por estrangeiros em busca de um bom chope – a marca principal da casa é a Burgman (R$ 15). No cardápio, hambúrgueres e porções, como o ‘Boneless Chicken’ (R$ 20), empanado de peito de frango com molho barbecue. R. Fradique Coutinho, 1.285, V. Madalena, 2667-5732. 18h/3h (4ª, 5ª e 6ª, 18h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: E, M e V. Cd: E, M e V.

+ Inaugurado em dezembro, o Benzina tem conquistado frequentadores da Vila Madalena em busca do bom ‘Gin & Tônica’ (R$ 18) e de outros drinques clássicos. Depois de atravessar a aglomeração de clientes na entrada e subir as escadas, procure a mesa de sinuca instalada pertinho dos sofás e cadeiras (foto). Menos lotado, o segundo andar conta com mesa de sinuca (R$ 3, a ficha), dois fliperamas (R$ 3, a ficha) e mesa de pebolim – boa opção para o happy hour. R. Girassol, 396, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/ 22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

+ Quinze mesas profissionais e semiprofissionais ficam espalhadas pelo salão do Pompeia Snooker Bar (foto) e conquistam tanto jogadores experientes quanto amadores. Já o telão exibe partidas de futebol. Por R$ 24,90 a hora (por mesa), casais e grupos se divertem enquanto tomam uma cerveja Original (R$ 14,90) e provam uma das porções típicas de boteco, como os bolinhos de bacalhau (R$ 27,90, 9 unid.) e a mandioca com carne-seca (R$ 24,90, 9 unid.). Av. Pompeia, 553, V. Pompeia, 3803-9072. 17h/1h (6ª e sáb., até 3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Além das mesas de sinuca, o Dona Mathilde tem um ‘betting point’, agência de apostas credenciada pelo Jockey Clube. Quem quiser, pode apostar em um dos cavalos de corrida e assistir ao esporte nas TVs da casa, opção que atrai apostadores veteranos e alguns curiosos. De domingo a 3ª, jogar sinuca custa R$ 24, a hora. Nos outros dias, o valor da entrada dá direito a usar as mesas. Culinária alemã e comida de boteco compõem o cardápio. Av. Pompeia, 1.415, V. Pompeia, 3672-4204. 18h/0h (6ª, 19h/1h; sáb., 20h/2h). R$ 10/R$ 70. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

+ Aberto em 2005, em Moema, o Snooker Rock Bar tem seis mesas de sinuca (R$ 30, a hora) e uma mesa de pebolim (R$ 3, a ficha) – boa combinação para os bares de jogos. No menu, o ‘Rock Carne-seca’ (R$ 49, para três pessoas) traz carne de sol na chapa com mandioca crocante e manteiga. O drinque ‘Snooker Rock Bar’ (R$ 20,90) leva vodca e Amarula. O bar tem outra unidade com jogos, aberta em 2004, em Santana. Al. dos Aicás, 1.245, Moema, 5092-3444. 16h/1h (6ª e sáb., 16h/4h; fecha dom.). R$ 5 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Não fosse pela varanda e o letreiro discreto, o Ora Bolas Snooker Bar provavelmente passaria despercebido. Mas é só subir as escadas para ver o salão com seis mesas de sinuca (R$ 21, a hora), usadas por jogadores mais experientes e concentrados em cada jogada. No fim da noite, explica o dono, um público mais jovem muda o clima da casa, que vira um ponto de encontro para jogar e beber cerveja, como a Serra Malte (R$ 11,70), acompanhada de uma porção de fritas (R$ 19). Av. Pompeia, 2.350, V. Pompeia, 3798-2775. 17h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.