Confira três restaurantes com novidades no cardápio

Foto: Tadeu Brunelli

A cozinha toscana do Tre Bicchieri ganha reforço com as novas receitas do chef Rodrigo Queiroz. Na seleção, estreia a massa fresca com ragu de codorna e creme de abóbora (R$ 70; foto). R. General Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004. 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h30; sáb. e fer., 12h/16h e 19h30/0h30; dom, 12h/17h).

Foto: Daniel Burattini

O menu do italiano Mangiare traz novos pratos com toques do mediterrâneo. Para começar, há mexilhões à provençal (R$ 36). Das massas, prove o fettuccine verde com cogumelos (R$ 52; foto). Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. 12h/15h30 (4ª e 5ª, 12h/15h30 e 19h30/22h30; 6ª e sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h/17h).

Foto: Roberto Seba

Japonês veterano, o Kosushi reabre repaginado e com três ambientes distintos: bar, salão principal e área ao ar livre. O cardápio também traz novidades, como o ‘Sushi do Chef’ (R$ 78, 7 unid.; foto) e o ‘Sushi Vegano’ (R$ 120, 7 peças), com ingredientes como batata-doce, vagem francesa, berinjela e acelga. R. Viradouro, 139, Itaim Bibi, 3167-7272. 19h30/0h.